Заседание по новому делу против Навального отложили на 21 февраля

Выездное заседание Лефортовского районного суда Москвы прошло в ИК-2, где Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше», и продлилось более 9 часов, включая перерывы. The New Times вел онлайн заседания.

Навальному вменяют оскорбление судьи Веры Акимовой, прокурора Екатерины Фроловой и свидетеля Игоря Колесникова (внука ветерана Игоря Артеменко, за клевету на которого оппозиционера судили в начале 2021 года).

Следствие также считает, что Навальный собирал пожертвования на свою президентскую кампанию в 2017 году, хотя имел судимость и не мог быть избран на должность главы государства. Сам политик настаивал, что судимость не должна была помешать ему участвовать в выборах. Помимо этого его обвиняют в присвоении денег, пожертвованных в пользу ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ).

Навальный, говоря об отношении к обвинению, заявил, что чувствует «ликование»: пожертвования собирали с 2011 года, за это время организации получили деньги от 300 тыс. человек, а обвинение сумело провести в суд претензии только от четырех человек на 2 млн рублей.

Обвинение в неуважении к суду и оскорблении участников процесса Навальный тоже отверг, указав на их несостоятельность и надуманность.

Ближе к концу заседания прокурор долго зачитывала справки от банков о расходах оппозиционера за последние пять лет, включая траты на продукты, поездки, оплату подписки на стриминговые сервисы, отчисления в ФБК и т.п. Навальный на это ответил, что 130 тысяч рублей в месяц — сумма, которую он вполне мог потратить при работе юристом.

Подробнее об особом деле Алексея Навального читайте в материале NT.

Фото: «Дождь»*