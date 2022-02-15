В ИК-2 началось выездное заседание суда над Навальным

Выездное заседание Лефортовского районного суда Москвы проходит в открытом для прессы режиме, однако журналистов не пустили в зал, их отвели в комнату для видеотрансляций. Мест там на всех не хватило.

Юлия Навальная тоже приехала на заседание. Сообщается, что ее пустили внутрь. Накануне она опубликовала требование допустить ее на заседание суда.

Алексей Навальный с марта 2021 года находится в ИК-2 города Покрова Владимирской области, он поставлен на учет как склонный к экстремизму.

Ему вменяют оскорбление судьи Веры Акимовой, прокурора Екатерины Фроловой и свидетеля Игоря Колесникова (внука ветерана Игоря Артеменко, за клевету на которого оппозиционера судили в начале 2021 года).

Следствие также считает, что Навальный собирал пожертвования на свою президентскую кампанию в 2017 году, хотя имел судимость и не мог быть избран на должность главы государства. Сам политик настаивал, что судимость не должна была помешать ему участвовать в выборах.

Фото: «Дождь»

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