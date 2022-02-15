МВД уменьшило срок «нежелательного» пребывания комика Мирзализаде в РФ с пожизненного до 2035 года

Министерство внутренних дел России по требованию Замоскворецкого районного суда Москвы сократило срок «нежелательного» пребывания комика Идрака Мирзализаде в стране. Прежнее решение действовало пожизненно, новое — до 27 августа 2035 года, сообщил у себя в Telegram-канале адвокат артиста Сергей Бадамшин.

В январе Мирзализаде продал аннулированный вид на жительство в РФ. В ходе импровизированного аукциона он выручил за «лот» 5 монет криптовалюты Ethereum (около 15 тысяч долларов по курсу на день сделки).

В начале августа 2021-го комика арестовали на 10 суток по обвинению в возбуждении ненависти из-за шутки о русских. В YouTube-шоу «Разгоны» он рассказал о трудностях аренды квартиры для человека неславянской внешности. После ареста артисту запретили въезд в Россию.