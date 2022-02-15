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МВД уменьшило срок «нежелательного» пребывания комика Мирзализаде в РФ с пожизненного до 2035 года

15.02.2022

Так министерство ответило на требование суда установить «разумный» срок

Министерство внутренних дел России по требованию Замоскворецкого районного суда Москвы сократило срок «нежелательного» пребывания комика Идрака Мирзализаде в стране. Прежнее решение действовало пожизненно, новое — до 27 августа 2035 года, сообщил у себя в Telegram-канале адвокат артиста Сергей Бадамшин.

В январе Мирзализаде продал аннулированный вид на жительство в РФ. В ходе импровизированного аукциона он выручил за «лот» 5 монет криптовалюты Ethereum (около 15 тысяч долларов по курсу на день сделки).

В начале августа 2021-го комика арестовали на 10 суток по обвинению в возбуждении ненависти из-за шутки о русских. В YouTube-шоу «Разгоны» он рассказал о трудностях аренды квартиры для человека неславянской внешности. После ареста артисту запретили въезд в Россию.

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