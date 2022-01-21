Комик Идрак Мирзализаде продал аннулированный вид на жительство в РФ

По сегодняшнему курсу, это около 15 тысяч долларов.

Аукцион прошёл во время концерта на Бали.

Продажу аннулированного вида на жительство в РФ Мирзализаде анонсировал в декабре прошлого года. Документ представляет собой невзаимозаменяемый токен. Его стоимость первоначально оценивалась в 10 эфиров.

В начале августа 2021-го комика арестовали на 10 суток по обвинению в возбуждении ненависти из-за шутки о русских. В YouTube-шоу «Разгоны» он рассказал о трудностях аренды квартиры для человека неславянской внешности. После ареста артисту запретили въезд в Россию.