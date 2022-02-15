Лавров: Россия будет делать все необходимое для своей безопасности

«Мы на своей территории будем делать то, что нам надо, что мы считаем необходимым для своей безопасности, и мы отвергаем попытку наших западных коллег трактовать принципы и обязательства ОБСЕ о неделимости безопасности таким образом, что якобы они лучше знают, как обеспечить безопасность России», — сказал Сергей Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

«Спекуляции по поводу того, что российско-белорусские учения затеивались для того, чтобы напасть с севера на Украину, захватить Киев, — там же все эти сценарии совершенно параноидальные, публиковались многократно, причем солидными СМИ», — добавил министр иностранных дел России.

Комментируя призывы отвести войска от границы с Украиной и прекратить учения, Лавров отметил, что «Россия как планировала, так и выполняет свои планы», и когда «пришла пора частично завершать эти учения, они [войска] возвращаются в места постоянного базирования». По его мнению, еще предстоит услышать заявления Запада о том, что Москва испугалась и выполнила все требования, потому что на нее надавили и «Байден цыкнул».

«Это торговля воздухом, и наши коллеги преуспели в этом весьма и весьма. Нам бы поучиться таким фортелям, которые они выкидывают», — заключил Лавров.

На уточняющий вопрос польского журналиста «то есть, вторжения не будет?» он несколько кивнул.

Запад обвиняет Россию в подготовке вторжения в Украину. По сообщениям зарубежной прессы, оно должно начаться 16 февраля. Москва категорически отвергает обвинения, называя их голословными.