Госдепартамент США призвал американцев покинуть Белоруссию и Приднестровье

«Не въезжайте в Белоруссию в связи с произвольным применением законов, риском задержания, необычным наращиванием российских военных сил вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанными с этим ограничениями на въезд», — говорится в сообщении. Гражданам США рекомендуется «немедленно» покинуть республику коммерческими рейсами.

Призыв не ездить в Молдавию объясняется также коронавирусом, «необычной и тревожной военной активностью России вокруг Украины» и неурегулированным конфликтом между Тирасполем и Кишиневом.

На сегодня власти более 30 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину из-за обострения ситуации на ее границах.