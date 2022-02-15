США предложили Украине кредитные гарантии на сумму до $1 млрд

Указанная сумма позволит «укрепить способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание народа перед лицом дестабилизирующих действий России», говорится в заявлении главы Госдепа.

Блинкен напомнил, что «в условиях российского давления» с 2014 по 2016 год Вашингтон уже предоставил Киеву три кредитные гарантии на сумму $1 млрд, а также с 2014 года — помощь на сумму более $2 млрд.

Помимо этого, Экспортно-импортный банк США выделит Киеву до $3 млрд для содействия закупкам американских товаров и услуг для проектов на Украине.