Путин ответил на обращение депутатов по поводу признания ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин и канцлер германии Олаф Шольц дали пресс-конференцию по итогам переговоров, которые продлились три часа.

«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все, чтобы решить проблемы Донбасса, но сделать это, прежде всего, из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», — заявил Путин по поводу сегодняшнего решения депутатов Госдумы, которые сегодня проголосовали за направление напрямую президенту обращения о признании самопровозглашенных республик Донбасса.

Олаф Шольц со своей стороны подчеркнул, что признание Москвой ЛНР и ДНР будет нарушением Минских соглашений и приведет к «политической катастрофе». Он подчеркнул, что придерживаться договоренностей должны все стороны, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Россия не хочет войны, поэтому предложила обсуждать равную безопасности в Европе, также заявил Путин. «Хотим мы этого или нет? Конечно, нет», — сказал он в ответ на вопрос Deutsche Welle, исключает ли он возможность войны в Европе.

«Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну»,— отметил президент РФ.

Помимо этого, Путин назвал темы, которые готов обсуждать с НАТО. Речь, в частности, идет о вопросах, касающихся размещения вооружений в Европе

«В ответах США и НАТО на предложения России присутствуют ряд соображений, которые мы не только не против обсуждать, но, по сути дела, и предлагали в свое время», — заявил президент России. Он отметил, что Россия готова к этой совместной работе и пути дальнейших переговоров.

Президент добавил, что Россия продолжит поставки газа через Украину даже после 2024 года, если будет спрос в Европе, а украинская газотранспортная система — в надлежащем техническом состоянии.

Путин также сообщил, что увидел настрой Шольца на дальнейшее взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество ФРГ и России.

Фото: пресс-служба Кремля