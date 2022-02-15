Верховная рада призвала Россию отвести войска от границ Украины

За принятие проекта постановления в целом на заседании Рады проголосовали 326 народных депутатов, передает «Интерфакс».

Согласно документу, Верховная рада призывает Россию отвести военные силы и вооружение от границы с Украиной и «вывести их из временно оккупированных территорий» [Крым, ДНР и ЛНР], прекратить военные учения в украинских морских акваториях и снять преграды для международной морской торговли.

Международным организациям, правительствам и парламентам иностранных государств адресован призыв «усилить санкционное давление на РФ как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию государства-агрессора и сохранению европейской архитектуры безопасности».

Также украинский парламент принял обращение к международному сообществу о непризнании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Его поддержал 331 народный депутат.