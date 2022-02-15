ЕСПЧ обязал Россию раз в две недели отчитываться о состоянии Заремы Мусаевой

«ЕСПЧ просит обеспечить Зареме Мусаевой соблюдение прав, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод», — добавили в правозащитной организации.

Зарема Мусаева, жена бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева, с 1 февраля находится в СИЗО Грозного по делу о нападении на силовика. 20 января чеченские полицейские силой увезли ее из Нижнего Новгорода. Чеченские власти связывают сыновей Мусаевой с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT, который жестко критикует главу республики Рамзана Кадырова и его приближенных.

У Мусаевой диагностирован диабет. Во время выступления в суде 11 февраля она жаловалась на серьезные проблемы со здоровьем и просила перевести ее под домашний арест.