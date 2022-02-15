Bloomberg: Сенат планирует принять «не имеющую обязательной силы» резолюцию о поддержке Украины

Сенат США может принять резолюцию о поддержке Украины. Bloomberg отмечает, что она не будет иметь силу закона

«Нам нужно подготовить пакет санкций или выразить поддержку Украине как позицию Сената до того, как мы уйдем на перерыв», — заявил сенатор от партии демократов Боб Менендес. Речь идет о недельном перерыве, на который Сенат уйдет через несколько дней.

По словам участников встречи, резолюция в поддержку Украины должна стать «сигналом для Москвы о единстве демократов и республиканцев в этом вопросе». Предложение о принятии документа рассмотрят в ближайшие дни.

Ранее представители демократической и республиканской партий США долгое время договаривались о санкциях, которые могут ввести против России в случае вторжения в Украину или до него.