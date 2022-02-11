Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 11 февраля

Главное
- Россия продолжает наращивать силы вокруг Украины. Это следует из спутниковых снимков, сделанных 9 и 10 февраля компанией Maxar, базирующейся в Колорадо. На них видно новое размещение военной техники и войск сразу в нескольких местах, включая Крым, окрестности Курса и Белоруссию. Так, возле Гомеля замечены полевые госпитали, которые обычно не задействованы в учениях. Сейчас в Белоруссии проходят совместные с РФ маневры «Союзная решимость».
- «Если эти данные соответствуют действительности, то это свидетельствует о том, что, добиваясь каких-то своих целей, Россия хочет усилить напряженность на границах с Украиной. Я не понимаю, на чем основаны заявления российского начальства о том, что мы можем перемещать войска, куда хотим. Россия пока что не вышла из Венского документа, который требует за 40 суток до начала перемещения предупредить все страны ОБСЕ, подписавшие этот документ, об этих перемещениях. Я не очень понимаю, почему российское начальство делает вид, что обязательства, которые Россия брала, на них не распространяются. Любые перемещения на европейском континенте, ограниченном Уральскими горами, подпадают под действие Венского документа. Где о маневрах свыше 9 тыс. военнослужащих надо предупреждать как минимум за 40 суток, а при перемещении свыше 13 тыс. военнослужащих надо приглашать наблюдателей. Исключение делается для внезапных проверок до 40 тыс. военнослужащих. Но внезапная проверка должна закончиться в течение 72 часов. Почему российские руководители не считают нужным и важным для себя соблюдение этих обязательств, я не знаю», — заявил NT военный эксперт Александр Гольц.
- Великобритания ужесточила закон о санкциях в случае вторжения России в Украину. Принятый документ позволяет властям вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний, включая те, которые представляют стратегическое значение для Москвы, ведут бизнес с Донбассом, работают в Крыму или предоставляют финансовые услуги, технологии и ресурсы, которые могут содействовать дестабилизации в Украине.
- «Запад будет вооружать Украину, рассчитывая на мужество ее граждан, как рассчитывал на беспримерное мужество финнов зимой 1939/40 года маршал Маннергейм. <…> Желание мира беспредельно. Но не ценой бесчестья. Не ценой предательства национальных интересов. Не ценой отказа от высших принципов человеческого общежития. Путин ждёт, что в этот страшный момент XXI века повторится Мюнхен и всё пройдет мирно, как тогда. Думаю, он ждет зря. Историю знают не только в Кремле. А как раз в Кремле подзабыли, что Мюнхен завершился Нюрнбергом», — полагает политолог Андрей Зубов.
- Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Президент США также отказался посылать в эту страну войска, потому что если «американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война». Джо Байден отметил, что Соединенные Штаты в ситуации вокруг Украины «имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире». «Это совсем другая ситуация, и все может быстро перевернуться с ног на голову», — сказал он.
- «Это большая операция России по дезинформации, в которую успешно вписалась Украина, распространив известную карту вторжения, и которую разнесли по миру западные медиа, жирно снабдив фейковыми подробностями типа посуточного графика вторжения и имен в оккупационной администрации. <…> Но действительно остается вопрос: а на хрена все это было нужно Западу? Зачем Bloomberg и NYT с энтузиазмом включаются в эту путинскую разводку? Неужели только затем, чтобы еще сильнее стигматизировать Россию и объявить новые санкции? Камон, для этого не нужно новых вымышленных поводов, хватает и старых грехов... Так зачем же Западу эта истерика и игра в вымышленную войну?» — задается вопросом профессор Свободного университета Сергей Медведев.
- МИД РФ отказался принять коллективный ответ Запада на письмо Лаврова по безопасности. Глава ведомства требовал отдельного ответа от каждого адресата. «Не можем принять "коллективный" ответ, напоминающий "круговую поруку". Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата», — заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. По ее словам, «предметной реакции на прямо поставленный вопрос в полученных "документах" нет». Захарова пообещала, что Москва продолжит добиваться выполнения принципа неделимости безопасности. Ранее ЕС передал России коллективный ответ на письмо Лаврова. По данным СМИ, в документе говорится, что Евросоюз продолжает призывать Россию к деэскалации и дальнейшим переговорам по ситуации на Украине, при этом европейцы готовы продолжать диалог с Москвой.
- «Дело не в коллективном или не коллективном ответе. Во-первых, Евросоюз не нравится вообще, и лишний раз их пнуть, в особенности Борреля — это считается хорошо и способствует карьере. Поэтому наши дипломаты довольно сильно не любят вообще эти коллективные западные институты. Потому что получается, что мы одни, а их много. МИД всегда был так настроен, но сейчас им, что называется, дали волю. Наш МИД сейчас — один из основных кадров партии войны. Ведут они себя совершенно оголтело, непрофессионально, и то, что происходит, довольно чудовищно. <…> Дипломаты так себя вести не должны, но тут чем наглее, тем лучше, потому что это все рассчитано на Владимира Путина. Что об этом думает обыватель, по-моему, всем абсолютно наплевать. И к чему это приводит российские национальные интересы — тем более. Все рассчитано на одного человека, ему нравится, когда дают отпор, показывают верность», — заявил в комментарии The New Times обозреватель Павел Фельгенгауэр.
- Переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки» продлились более 8 часов. По заверениям российской стороны, Киев в этот раз отказался обсуждать условия мирного разрешения конфликта. Глава российской делегации, замруководителя администрации президента Дмитрий Козак заявил, что встреча прошла безрезультатно, стороны не сумели преодолеть разногласия по Минским соглашениям. По его словам, украинская делегация «отказалась даже цитировать» упомянутые договоренности.
- «Единая Россия» начала зачистку базы членов партии к президентским выборам. Сейчас в базе 25 млн человек, однако «по-настоящему лояльны власти» только 40%. ЕР хочет набрать 30 млн «реальных сторонников партии и Владимира Путина». «Если мы видим, что человек лайкает посты Алексея Венедиктова, то это вряд ли наш сторонник», — говорят в партии. Уровень подтвержденной лояльности обновленной базы должен составлять 90%, а на выборы должны прийти как минимум 90% лоялистов, считают в ЕР.
- «"Единая Россия" может и готова стать крупнейшей оппозиционной партией РФ. В процессе доктринальной трансформации ЕР могла бы объединиться с ЛДПР», — иронизирует политолог Станислав Белковский.
Спорт как политика
- Наличие запрещенного препарата в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой подтверждено официально. В образце нашли триметазидин. Это вовлекает Москву еще в один скандал с мошенничеством в спорте. Проба была взята 25 декабря. Спортсменку отстранили, она оспорила это и 9 февраля РУСАДА позволила ей вернуться к тренировкам и соревнованиям. Теперь российским фигуристам грозит потеря золотой медали в командном олимпийском турнире. Окончательный вердикт вынесет Спортивный арбитражный суд (CAS), для этого он проведет выездное заседание, чтобы не затягивать дело.
- Международное агентство тестирования (ITA) сообщает, что временное отстранение с Валиевой после обращения ее представителей сняло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), та же организация, что применила санкцию. Формально это решение позволяет ей продолжить выступления в Пекине.
- Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) намерены оспорить в CAS снятие временного отстранения Валиевой.
- Олимпийский комитет России выступил с официальным заявлением, в котором говорится, что «для защиты прав и интересов российской спортсменки к данному делу были привлечены квалифицированные юристы, которые оказывают спортсменке всю необходимую юридическую помощь». Также в документе подчеркивается, что «с учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр, не подлежат автоматическому пересмотру». В ОКР отметили, что все пробы, взятые у Валиевой перед началом и во время Игр в Пекине дали отрицательный результат.
- РУСАДА сообщило, что начало расследование в отношении персонала Валиевой. «В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах "защищенного лица"», — говорится в заявлении.
- «Сейчас мы убеждены, что речь идет о каком-то недоразумении. У наших спортивных чиновников есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Мы фиксируем эти вопросы и озабоченности наших спортивных чиновников», — заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
- «Некоторую ясность, на мой взгляд, внесли последние заявления из-за океана, из которых очевидно, что эту историю привязывают к уже известному “акту [Григория] Родченкова”. Мы помним, кто за ним стоял тогда и понимаем сейчас, что за всем этим начинают угадываться манипуляции спецслужб — понятно каких», — прокомментировала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
- «Для РУСАДА сейчас непростые времена. Насколько понимаю, отменил отстранение дисциплинарный антидопинговый комитет. Ситуация очень непростая. CAS уже отменял решения национальных антидопинговых агентств. Всё зависит от серьёзности доводов, на основании которых отменялось временное отстранение. Очень сложный кейс», — отметил экс-глава РУСАДА Юрий Ганус.
- Решение выездной панели CAS по делу Валиевой будет касаться только дальнейшего участия в Олимпиаде. Решения по вопросам возможной дисквалификации спортсменки и лишения России золота Игр будут приниматься позднее. Срок наказания будет отчитываться с момента сдачи пробы — 25 декабря. И в случае вынесения дисквалификации, например, сроком на 1 месяц (это минимальный срок отстранения, но возможен также выговор без отстранения) результаты Валиевой на Играх не будут аннулированы, а Россия сохранит золотую медаль.
Экономика
- ЕС намерен включить Россию в серый список налоговых убежищ. Евросоюз недоволен наличием специальных административных районов (САР), так называемых «русских офшоров», которые, по мнению ЕС, создают нечестную налоговую конкуренцию. Как правило, в упомянутый перечень вносят страны с «вредоносным» налоговым режимом. Евросоюз назвал два требования: обязать компании при переезде в САР открывать офисы с сотрудниками, а также сделать режим доступным для российских холдингов. Окончательное решение по списку ожидается 24 февраля.
- «Формальный повод помещения в “серый” список связан сj специальными административными районами (САР) в Калининграде и на островах Русский и Октябрьский в Приморье. Более того, если Россия не внесет изменений в законодательство в соответствии с требованиями ЕС в течение года, то из “серого” списка можно будет перекочевать в “черный”. Надежд на взаимодействие и понимания с европейской бюрократией немного. Но и без “черного” списка на практике жизнь простых россиян, имеющих какие-то дела с финансовой системой Европы, заметно усложнится. Проверять наши транзакции станут дольше и тщательнее. Соответственно, станут дольше и дороже любые переводы россиян в ЕС. Вообще идея натравить на Россию гидру мирового комплаенса очень мощная. По мне, комплаенс — это хищная стая, которая мешает жить всему сущему. Если она выберет Россию объектом своей атаки, то это может быть похлеще любых санкций», — предупреждает экономист, профессор ВШЭ Евгений Коган.
- «Изначально этот режим был создан якобы для того, чтобы позволить переносить офшорные компании на территории РФ в целях деофшоризации. Но, к сожалению, для всей мировой общественности стала известна основная цель, она была связана не с деофшоризацией, как они считают, а с защитой подсанкционных лиц. <…> Тут горе-создатели САР должны понимать, что они с самого начала приняли решение неправильно, их нужно отменять. С учетом того, что есть еще политическая составляющая, я думаю, что тут дело будет решаться долго», — полагает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
- «Что это может значить для России? Практически ничего. “Серый” список ЕС ни на что не влияет, европейские банки будут дополнительно исследовать платежи в адрес России или из российских банков, но они давно это делают. Мы знаем, что российским владельцам непросто открыть счета в европейских банках и работать через них. Поэтому дополнительную нагрузку возьмут на себя наши доблестные банкиры. В целом мы так или иначе будем нести как минимум имиджевые издержки, но принципиально ни на ком это не отразится», — уверен директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк.
- Сервис Webmoney прекратил обслуживание рублевых кошельков. Все операции стали недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии у расчётного банка. Сегодня Центробанк запретил деятельность «Консервативного коммерческого банка», сочтя, что тот нарушает законодательсво по противодействию финансированию терроризма и отмыванию нелегальных доходов. «Замороженные в АО Банк “ККБ” электронные денежные средства участников системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее», — сообщили в системе онлайн-расчетов. В банке назначена временная администрация. Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
- «Банк России просто так ничего не останавливает, в этом вопросе у него абсолютно нормативно прописанная последовательность действий. Рынку этой индустрии все равно нужен выход, а он решил, что, например, с этой организацией можно так работать, там, возможно, при высоком риске высокая цена за такую продукцию. Тут все-таки приостановление для устранения допущенных нарушений. Устраните — вам все вернется», — пояснила председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева.
- ЦБ РФ повысил ключевую ставку до пятилетнего максимума. Показатель вырос сразу на 1 процентный пункт, до 9,5%. Это максимальное значение с весны 2017 года. Банк России также ухудшил прогноз по инфляции на нынешний год (с 4-4,5% до 5-6%). «Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах», — говорится в сообщении регулятора.
- «Инфляция высокая, и Центробанку нужно начинать с этим бороться. Он будет смотреть, что происходит с инфляцией, и, если через несколько месяцев инфляция не будет снижаться, он еще ее [ключевую ставку] повысит. А к цели мы, наверное, вернемся через 2-3 года. Ставка ЦБ — основной инструмент, которым он борется с инфляцией. У него есть и другие инструменты: он может влиять на резервные требования, процент денег, которые банки должны держать в ЦБ в качестве резервов, он может продавать доллары, может производить другие операции на открытом рынке. Но, предположительно, в нашей ситуации, которую не назвать экстремальной, управления с помощью ключевой ставки должно быть полностью достаточно», — разъяснил в беседе с NT экономист Константин Сонин
- «Дело в том, что инфляция сегодня, в основном, импортируется из-за границы. Это может объяснять, почему повышение ставки пока особо не влияет на рост цен. Банк России считает, что курс валюты на инфляцию влияет крайне незначительно. Но есть ощущение, что если все-таки дать рублю укрепиться до, например, 70, это может благотворно сказаться на снижении инфляции. Так что, возможно, имеет смысл для начала временно уйти от покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Это тоже неплохой инструмент борьбы с разгоном инфляции — не так быстро будут расти цены на импорт, замедлится инфляция продовольственных и непродовольственных товаров. Инфляцию мы пока не победили, а вот восстановительный рост экономики такими темпами уже скоро, наверное, победим. И это будет грустно», — предупреждает Евгений Коган.
Репрессии
- Суд не дал Ивану Сафронову возможности доказать свою невиновность. Советник главы «Роскосмоса» попросил ноутбук и три часа, чтобы найти в открытом доступе данные, в передаче которых его обвиняют (следствие утверждает, что Сафронов передал Чехии информацию о военной деятельности России на Ближнем Востоке). О том, что эти данные есть в открытом доступе, бывший журналист крупных российских изданий заявил во время заседания суда. Сафронов заявил, что якобы переданные им сведения — «секрет Полишинеля», а чтобы это доказать, ему нужны три часа и ноутбук. Однако, продолжил он, у него этого нет, как и вообще возможности защищаться в суде.
- «Человеку говорят: ты собрал где-то гостайну и передал ее вражеской разведке. Серьезное обвинение? Серьезное. Сначала ему долгое время не говорят, что же это за гостайна, а потом, после окончания предварительного следствия, уже прошло 1,5 года, ему говорят: вот, смотри, вот это. Он говорит: слушайте, это же не гостайна, это в газетах написано. Следователь говорит: нет, я проверил, в газетах не написано. Он говорит: да как, дайте мне компьютер, интернет, я вам сейчас покажу это. Следователь говорит: нет, не дам, у меня нет таких полномочий, ты, извини меня, в Лефортово содержишься, все режимное. А как объяснить, что это не гостайна, а открытые данные? Следователь говорит: а я за тебя все проверил, много всего в интернете посмотрел, выбрал похожее, отдал экспертам, и они подтвердили, что там нет того, что ты передал. Эксперты ведь не смотрели весь интернет, они смотрели то, что им следователь преподнес из интернета. Вам понятно, какой подход был использован?» — рассказал NT адвокат Сафронова Иван Павлов*. Его подробный комментарий о том, как следствие мешает защите журналиста и формирует против российских ученых дела о госизмене, читайте на нашем сайте.
*Иван Павлов включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»