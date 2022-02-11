Сервис WebMoney прекратил обслуживание рублевых кошельков

Сегодня Центробанк запретил деятельность «Консервативного коммерческого банка», сочтя, что тот нарушает законодательсво по противодействию финансированию терроризма и отмыванию нелегальных доходов.

«В связи с отзывом лицензии у АО Банк “ККБ”, гаранта и расчетного банка системы по рублевым кошельками, с 11 февраля 2022 года все операции c P и R-кошельками становятся недоступны. Замороженные в АО Банк “ККБ” электронные денежные средства участников системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее», — сообщается на сайте системы онлайн-расчетов.

В 2016 году владельцы рублевых кошельков WebMoney испытывали проблемы с проведением некоторых операций в связи с проверкой, проводимой Центробанком в «Консервативном коммерческом банке», напоминает «Интерфакс».

В банке назначена временная администрация. Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.