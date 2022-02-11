«Ъ»: «Единая Россия» начала зачистку базы членов партии к президентским выборам

«Единая Россия» начали «масштабное обновление своей мобилизационной базы» к президентским выборам 2024 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и руководству партии. Сейчас в базе 25 млн человек, однако «по-настоящему лояльны власти» только 40%. К концу 2023 года, пишет издание, ЕР хочет набрать 30 млн «реальных сторонников партии и Владимира Путина».

По данным газеты, партия уже провела аудит базы. Как уточнил источник «Ъ», в том числе, анализировали поведение членов партии в соцсетях. «Если мы видим, что человек лайкает посты Алексея Венедиктова, то это вряд ли наш сторонник», — отметил он.

Уточнятся, что региональным отделения ЕР не грозят санкции за серьезное снижение числа сторонников после «чистки». Следующей задачей будет увеличение числа истинных последователей. В результате уровень подтвержденной лояльности обновленной базы должен составлять 90%, а на выборы должны прийти как минимум 90% лоялистов.