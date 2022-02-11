Переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки» продлились более 8 часов

В Берлине прошла встреча политсоветников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Она продлилась 8,5 часов.

По заверениям российской стороны, Киев в этот раз отказался обсуждать условия мирного конфликта, передает «Коммерсантъ».

Позднее глава российской делегации, замруководителя администрации президента Дмитрий Козак заявил, что встреча прошла безрезультатно, стороны не сумели преодолеть разногласия по Минским соглашениям. По его словам, украинская делегация «отказалась даже цитировать» упомянутые договоренности.

«Повесткой переговоров сегодня были, прежде всего, политические меры по урегулированию конфликта, это вопросы, связанные с особым статусом Донбасса, которые должны быть закреплены в конституции. Это повестка дня, которая нами была предварительно согласована. Именно по этим вопросам мы договорились о том, что необходимо было преодолеть во что бы то ни стало различную интерпретацию Минских соглашений. Преодолеть это не удалось»,— цитирует Козака ТАСС.

Он отметил, что у делегаций России, Германии и Франции «было единое понимание, каким образом должны продвигаться вопросы в политической сфере». «Позиция Украины непреклонная. Отказались в этом документе — проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, — даже цитировать Минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов [Донбасса]», — добавил он.

В то же время глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все стороны подтвердили необходимость выполнять Минские соглашения.