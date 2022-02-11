МИД РФ отказался принять коллективный ответ Запада на письмо Лаврова по безопасности

Россия отказалась принять коллективный ответ стран Запада на письмо Сергея Лаврова по неделимости безопасности.

«Не можем принять "коллективный" ответ, напоминающий "круговую поруку". Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата», — заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Ее ответ размещен на сайте МИД РФ.

По словам дипломата, «предметной реакции на прямо поставленный вопрос в полученных "документах" нет». «Вместо этого нам предлагается вступить в диалог по укреплению безопасности", — добавила она.

Захарова пообещала, что Москва продолжит добиваться выполнения принципа неделимости безопасности. «НАТО и ЕС настаивают на своей главенствующей роли в обеспечении безопасности в Евроатлантике. Такой подход для нас категорически неприемлем. Как и то, что нам, по сути, предлагают новый раунд обсуждений по вопросу неделимости европейской безопасности», — говорится в комментарии.

Накануне ЕС передал России коллективный ответ на письмо Лаврова, хотя глава российского МИД требовал отдельного ответа от каждого адресата. По данным СМИ, в документе говорится, что Евросоюз продолжает призывать Россию к деэскалации и дальнейшим переговорам по ситуации на Украине, при этом европейцы готовы продолжать диалог с Москвой.

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