Великобритания ужесточила закон о санкциях в случае вторжения России в Украину

Соединенное Королевство расширило список граждан РФ, против которых может ввести санкции, если Россия нападет на Украину, сообщается на сайте правовой информации Великобритании.

Ранее под ограничения могли попасть лишь те, кто напрямую способствовал дестабилизации ситуации в Украине. Принятый накануне документ позволяет властям вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний, включая те, которые представляют стратегическое значение для Москвы, ведут бизнес с Донбассом, работают в Крыму или предоставляют финансовые услуги, технологии и ресурсы, которые могут содействовать дестабилизации в Украине.

В перечень вошли организации, работающие в сферах химической, энергетической и военной промышленности, а также компании строительного и транспортного сектора.

Ранее министр иностранных дел Лиз Трасс обещала, что от новых санкций «некуда будет спрятаться путинским олигархам и компаниям, поддерживающим российские власти». После принятия документа британское правительство сообщило, что ограничения не будут автоматическими, но «дадут нам дополнительные полномочия, позволяющие ввести их».