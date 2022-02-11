ЦБ РФ повысил ключевую ставку до пятилетнего максимума

Это максимальное значение с весны 2017 года.

Банк России также ухудшил прогноз по инфляции на нынешний год (с 4-4,5% до 5-6%). Как отмечает РБК, цикл повышения продолжается с апреля 2021-го, когда ставка составляла 4,25%.

«Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах», — говорится в сообщении ЦБ.

Издание отмечает, что решение регулятора совпало с ожиданиями рынка. При этом опрошенные аналитики считают, что цикл повышения ставки продолжится и в марте, но ЦБ сбавит темп. Приступить к снижению ставки Банк России может не раньше второй половины этого года.