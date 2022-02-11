Суд не дал Сафронову возможности доказать свою невиновность

По словам бывшего журналиста нескольких крупных изданий, достаточно трех часов в интернете, чтобы найти эти сведения (следствие утверждает, что Иван Сафронов передал Чехии информацию о военной деятельности России на Ближнем Востоке).

О том, что эти данные есть в открытом доступе, Сафронов заявил во время заседания суда, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвокатов. Заседание прошло накануне в 1-м апелляционном суде общей юрисдикции, рассматривалась законность продления ареста.

Сафронов, как сообщает издание, заявил, что якобы переданные им сведения — «секрет Полишинеля», а чтобы это доказать, ему нужны три часа и ноутбук. Однако, продолжил он, у него этого нет, как и вообще возможности защищаться в суде. По его мнению, суд слепо доверяет следователям и прокурорам.

Адвокаты предположили, что это заседание было последним перед началом судебного процесса. Согласно графику, 11 февраля — последний день ознакомления защиты с материалами уголовного дела.

«Мы исходим из того, что 11 февраля тоже день для изучения, но опасаемся, что нам сразу предложат подписать протокол об окончании», — рассказал «Ъ» адвокат Дмитрий Талантов.

Накануне суд признал законным продление ареста Ивана Сафронова.

ФСБ, которая ведет дела о госизмене, и в частности следователь Александр Чабан, так и не предъявили почти никакой информации. Единственное, что было оглашено: Сафронова якобы завербовали западные спецслужбы в 2012 году, в 2015-м ему заплатили $248, а еще через два года он, по версии следствия, якобы передал секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности российских военных на Ближнем Востоке.

Иван Сафронов не признает вину и уже дважды отказался от сделки со следствием.

Ранее стало известно, что главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина минувшим летом допросили по делу его советника, другие подробности не приводятся.

Весной 2021 года был задержан один из адвокатов Сафронова Иван Павлов*. На него завели дело о разглашении данных предварительного расследования, назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Осенью Павлов покинул Россию.

Родственники, наконец, начали получать письма Ивана, отправленные из «Лефортова» еще в сентябре. Однако свидания следователь не разрешает.

В деле Сафронова, по словам адвокатов, два эпизода, источник сведений, составляющих гостайну, не найден, зато сведения есть в интернете. Почти сразу после задержания Ивана стало известно, что в его деле на тот момент было уже семь томов. Это позволяет сделать вывод, что следили за ним давно.

Иван Сафронов долгое время работал в «Коммерсанте», где ранее трудился и его отец. Сафронов-старший тоже занимался военной тематикой. Он погиб в 2007 году — выпал из окна лестничной площадке в подъезде своего дома на Нижегородской улице. Как предполагают, это было убийство. Однако следствие заявило, что не нашло подтверждения этой версии.

Коллеги Сафронова-младшего предполагают, что причиной обвинения в госизмене стала, в том числе, статья от 2019 года, в которой говорилось о поставках российских истребителей Египту.

*Иван Павлов включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»