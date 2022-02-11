NYT: Россия продолжает наращивать силы вокруг Украины

Россия продолжает сосредотачивать силы вокруг украинской границы. Спутниковые снимки, которые опубликовала The New York Times, показали дополнительное развертывание войск, в том числе в Крыму.

Снимки были сделаны 9 и 10 февраля компанией Maxar, базирующейся в Колорадо. NYT пишет, что данные говорят о новом размещении военной техники и войск сразу в нескольких местах.

По данным издания, техника и войска, а также около 550 армейских палаток размещены в Новоозерном и Славном у западного побережья Крыма и на заброшенном аэродроме в Октябрськом в центре полуострова. Дополнительные вооружения переброшены в район Курска, который находится относительно неподалеку от Харькова, второго по величине города Украины.

Дополнительные войска и техника прибыли на аэродром Зябровка в Белоруссии, где почти не было активности до конца января. Сейчас эта площадка заполнена воздушными судами и полевыми госпиталями.

Также, отмечает NYT, Россия проводит учения в Черном и Азовском морях. Украина критикует эти маневры, заявляя, что Москва блокирует международные воды. Военные тренировки начались и на территории Белоруссии, куда Россия перебрасывала войска. Они продлятся до 20 февраля.

Изображение: The New York Times