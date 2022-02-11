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NYT: Россия продолжает наращивать силы вокруг Украины

11.02.2022

Об этом говорят спутниковые данные

Россия продолжает сосредотачивать силы вокруг украинской границы. Спутниковые снимки, которые опубликовала The New York Times, показали дополнительное развертывание войск, в том числе в Крыму.

Снимки были сделаны 9 и 10 февраля компанией Maxar, базирующейся в Колорадо. NYT пишет, что данные говорят о новом размещении военной техники и войск сразу в нескольких местах.

По данным издания, техника и войска, а также около 550 армейских палаток размещены в Новоозерном и Славном у западного побережья Крыма и на заброшенном аэродроме в Октябрськом в центре полуострова. Дополнительные вооружения переброшены в район Курска, который находится относительно неподалеку от Харькова, второго по величине города Украины.

Дополнительные войска и техника прибыли на аэродром Зябровка в Белоруссии, где почти не было активности до конца января. Сейчас эта площадка заполнена воздушными судами и полевыми госпиталями.

Также, отмечает NYT, Россия проводит учения в Черном и Азовском морях. Украина критикует эти маневры, заявляя, что Москва блокирует международные воды. Военные тренировки начались и на территории Белоруссии, куда Россия перебрасывала войска. Они продлятся до 20 февраля.

Изображение: The New York Times

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