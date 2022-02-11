Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

«Американские граждане должны уехать немедленно», — заявил Джо сказал Байден в интервью NBC News. Президент США отметил, что Соединенные Штаты в ситуации вокруг Украины «имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире». «Это совсем другая ситуация, и все может быстро перевернуться с ног на голову», — сказал он.

По мнению политика, президент России Владимир Путин «на самом деле достаточно умен, чтобы не делать ничего такого, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах». Байден подчеркнул, что не направит в свои войска, поскольку это может стать поводом для развязывания мировой войны. «Нет. Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война», — сказал он, отвечая на вопрос, какое развитие событий может заставить его послать войска на Украину.

В январе с рекомендацией к американцам покинуть Украину выступало посольство США в этой стране.

Запад с осени 2021 года обвиняет Россию в подготовке вторжения в Украину. В Москве категорически отвергают обвинения, называя их голословными.

Фото: Leah Millis / Reuters