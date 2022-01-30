Посольство США вновь рекомендовало американцам покинуть Украину

Посольство США на Украине предложило соотечественникам маршруты эвакуации, сообщается на сайте дипмиссии. Сообщается о возможности отъезда через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию.

«Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас. Смотрите информацию о том, что Государственный департамент может и не может делать в условиях кризиса», — сказано в сообщении (цитата по ТАСС). «Департамент просит всех граждан США в Украине заполнить онлайн-форму, чтобы мы могли связаться с вами. Это особенно важно, если вы планируете остаться в Украине», — также говорится в тексте.

При этом само посольство продолжает работу.

Сообщения о подготовке Россией вторжения в Украину появились в зарубежной прессе осенью 2021 года. Позднее эту информацию подтвердили власти западных стран, сославшись на данные разведсообщества. 24 января Госдеп разрешил некоторым сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину. Об эвакуации отдельных дипломатов и их семей заявили также Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Япония.

Москва категорически отвергает обвинения в подготовке нападения, отмечая их голословность.

Фото RFE RL