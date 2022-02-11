EUobserver узнал о планах ЕС включить Россию в серый список налоговых убежищ

ЕС может включить Россию в так называемый серый список налоговых убежищ, пишет EUobserver со ссылкой на проект документа. Как правило в этот перечень вносят страны с «вредоносным» налоговым режимом. В случае с РФ Евросоюз недоволен наличием специальных административных районов (САР), так называемых «русских офшоров», которые, по мнению ЕС, создают нечестную налоговую конкуренцию. Евросоюз назвал два требования: обязать компании при переезде в САР открывать офисы с сотрудниками, а также сделать режим доступным для российских холдингов.

В серый список могут включить также Израиль, Бермудские острова, Британские Виргинские острова и другие. Всего планируется расширить его с 15 до 25 стран. Операции с ними будут подвергаться особому контролю. Окончательное решение по списку ожидается 24 февраля.

Как поясняет «Коммерсантъ», ЕС считает, что такие государства не полностью соблюдают международные налоговые стандарты, но готовы к сотрудничеству и взяли на себя достаточные обязательства по дальнейшим реформам.

«Ведомости» со ссылкой на источники пишут, что в правительстве РФ обсуждают возможные последствия такого решения.

Первоначально «русские офшоры» создавались для иностранных компаний с российскими корнями, эта мера была направлена на их возвращение в российскую юрисдикцию. В июле 2021-го Минэкономики подготовило пакет законопроектов для повышения привлекательности САР. Согласно поправкам, «переехать» туда смогут и молодые компании, зарегистрированные не позднее начала 2020 года. Кроме того, перевести в эти районы можно будет и международные личные фонды иностранных граждан с активами не менее 5 млрд руб.