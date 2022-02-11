РУСАДА начало расследование в отношении персонала фигуристки Валиевой

«В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 ОАП и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА "РУСАДА" инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах "защищенного лица"», — говорится в сообщении Российского антидопингового агентства.

Ранее Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, взятой 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. РУСАДА наложило на нее временное отстранение, которое впоследствии было снято, и фигуристка выступила на Олимпиаде в Пекине. На Играх-2022 она выиграла золото командного турнира вместе с другими фигуристами российской сборной. Их должны были наградить еще 9 февраля, однако, организаторы перенесли церемонию.

Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев объявили о намерении опротестовать отмену временного отстранения Валиевой от соревнований.

15-летняя Камила Валиева — чемпионка Европы, России, юниорского ЧМ, рекордсменка мира.

Фото: Instagram Камилы Валиевой