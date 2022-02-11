FT: Допинг в пробе российской фигуристки Валиевой официально подтвержден

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат, сегодня это подтвердили официально. Это вовлекает Москву в еще один скандал с мошенничеством в спорте, пишет Financial Times.

Международный олимпийский комитет намерен оспаривать снятие временного отстранения спортсменки от Игр, окончательное решение должно быть принято до 15 февраля.

В пробе Валиевой, взятой 25 декабря 2021 года на чемпионате России, обнаружили вещество триметазидин. FT отмечает, что этот препарат улучшает спортивные результаты, так как улучшает кровоток и позволяет спортсменам быстрее восстанавливаться после интенсивных тренировок. Пробу исследовали на следующий день после победы россиян в командном катании. Из-за подозрительного теста была остановлена церемония награждения.

Спортсменка оспорила свое отстранение от Игр, и 9 февраля РУСАДА позволила ей вернуться к тренировкам и соревнованиям. Все это стало самым громким скандалом на Олимпийских играх в Пекине. Международный союз конькобежцев намерен обжаловать решение России в Спортивном арбитражном суде.

В 2017 году российским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях под флагом своей страны из-за допингового скандала.