Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 4 февраля

Главное
- США изучают возможность ввести санкции против РФ вне зависимости от ситуации с Украиной. В Сенате считают, что ограничения можно применить в качестве превентивной меры. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она подтвердила, что уже рассматривается законопроект, но члены Конгресса пока не согласовали его.
- «Сейчас на Западе явно идет борьба за звание самого "крутого" борца с путинской экспансией. И именно эта борьба позволила найти болевую точку, давя на которую можно всегда заставить Кремль остановиться. Ничего нового тут нет, об этой точке говорил и продолжает говорить Алексей Навальный. Все дело в решимости Запада. Еще недавно такой решимости не было и многие хотели, закрыв глаза на зло, урвать сладкий кусок в отношениях с Россией. Теперь такие если и есть, то затаились. Общества Запада обозлены на кремлевское хамство и грубость не на шутку. За "манатки", за "железобетонные гарантии", за бряцание бомбой, и даже за уход Небензи с заседания Совбеза ООН, держась за живот, надо отвечать. Такое быстро не забывается. И теперь собственность Путина, его детей, его друзей, их капиталы, их недвижимость под ударом», — пишет историк, политолог Андрей Зубов.
- Пентагон заподозрил Россию в намерении сымитировать нападение украинской армии. «У нас есть информация, что Россия, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения. Частью этой якобы атаки будет очень красочный пропагандистский ролик, в котором будут трупы и актеры, изображающие скорбящих, а также изображения разрушенных районов. Мы видели подобное в исполнении россиян в прошлом и полагаем, что важно, когда мы это замечаем, обнародовать информацию», — заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
- Китай ожидаемо поддержал предложения России по безопасности в Европе. КНР «относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе», говорится в совместном заявлении Владимира Путина и Си Цзиньпина. Также там содержатся упреки в адрес США, которые, как отмечается, развивают глобальную систему ПРО, выходят из международных соглашений и ведут политику, негативно влияющую на стабильность в евроатлантическом и тихоокеанском регионе.
- «В 2020 году ВВП Китая 14,72 триллионов долларов, России — 1,48 триллиона. Это соотношение целиком определяет всё остальное», — отметил экономист Константин Сонин.
- «Думаю, оба хищника подтвердят расположение друг другу и обсудят новый передел мира, надеясь при этом пережить собеседника. Эта встреча может значить для мира больше, чем встреча Путина и Байдена. Потому что Путин и Байден не договорятся ни о чем, а Путин и Си Цзиньпин могут договориться. <…> Консолидирующей платформой для переговоров будет антиамериканизм. В этом деле Россия готова к партнерской конкуренции с Китаем», — уверен политик Лев Шлосберг.
- «Президент заявил, что отношения Москвы и Пекина “приобрели беспрецедентный характер”. И правда беспрецедентно: Россия торгует ресурсами себе в убыток на китайских условиях. Путин превратил страну в сырьевой придаток КНР, обогащая своих друзей и китайских хозяев, но не бюджет», — заявил политик Владимир Милов
- США предостерегли Китай от помощи России в обходе санкций по Украине. Вашингтон и его союзники обладают множеством инструментов, которые можно использовать против иностранных, в том числе китайских компаний, если те будут пытаться уклониться от санкций против России, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
- ЕС подготовил пакет антироссийских санкций. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ограничения введут, «если РФ продолжит агрессию в отношении Украины». По ее словам, в пакет входят ограничение доступа к иностранному капиталу, экспортные санкции и газопровод «Северный поток – 2». Глава ЕК пояснила, что «от поведения России» будет зависеть, заработает он или нет.
- «Нужно помнить о том, что Европа — не единое государство, и каждая страна-участник ЕС преследует свои экономические и политические интересы. А это значит, дискуссии по вопросам новых санкций могут затянуться, т.к. каждое “за” и “против” будет тщательно взвешиваться. Следовательно, ожидать каких-то решительных шагов, подобных блокировке средств ЦБ точно не стоит. Помните, что предлагать — не значит жениться! Ведь экономические связи ЕС и США с Россией с каждым годом все больше и больше усиливаются, а значит, “выстрела себе в ногу” избежать не удастся», — считает профессор ВШЭ Евгений Коган.
Репрессии
- Елена Милашина сообщила об отъезде из России из-за угроз Рамзана Кадырова. «На этом настаивают и мой главный редактор, и мои достаточно высокопоставленные источники, которые говорят, что сейчас угроза моей личной безопасности высокая. Поэтому я их послушаю, хотя мне это очень не нравится, не люблю я такие вещи», — заявила журналистка «Новой газеты».
- «В связи с особыми отношениями, выстроившимися между федеральной властью и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, ввиду многочисленных личных угроз, брошенных в последние дни видными представителями Чеченской республики в адрес обозревателя «Новой» Елены Милашиной, редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации. Елена следует протоколам безопасности, утвержденным редакцией. Ее локация никак не отразится на освещении темы прав человека в Чечне», — говорится в заявлении издания.
- «Конечно, это ситуация печальная. И я очень надеюсь, что все-таки она будет каким-то образом разрешена. В случае любых претензий к работе журналиста надо обращаться либо в суд, либо в Общественную коллегию по жалобам на прессу. Есть две структуры, которые могут подобные споры разрешать, а угрожать журналистам недопустимо. В случае необходимости, конечно, наш юридический центр любым нашим коллегам, которые оказываются в тяжелой ситуации, может оказать помощь», — заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
- «Она очень смелый человек и тут понятно, что вариантов, видимо, уже не осталось — прикрыть ее некому. Это значит, что для того чтобы спокойно себя чувствовать в современной России, надо быть Владимиром Путиным или одним из бойцов Рамзана Кадырова», — заключил политолог Иван Преображенский.
- «Угроза безопасности моей коллеге по "Новой" и другим, кому грозят Кадыров и его приближенные, абсолютно реальна. Отреагировать на нее власть обязана. Обязан Следственный комитет, которому направила обращение "Новая газета". Обязан президент Путин, которому направил обращение председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков. Обязан генеральный прокурор, которому направил обращение я. Но пока они молчат. И это молчание очень красноречиво», — написал политик Борис Вишневский.
- «Попытка при Дмитрии Медведеве противопоставить “кадыровской” модели управления республикой “евкуровскую” в Ингушетии (более сложную и плюралистичную, основанную на сочетании харизматичного лидерства и диалога с обществом) признана неудачной, так как контроль за политическими процессами в ингушском обществе установить с ее помощью не удалось. А понятие контроля является здесь ключевым. Опыт многолетней советской модернизации в Чечне признан неудачным, а в настоящее время и нереалистичным ввиду отсутствия значительного русскоязычного населения как актора модернизации. Соответственно, ставка делается на архаизацию с апелляцией к опыту XIX века, когда бывшие соратники Шамиля и (или) их сыновья становились русскими офицерами, сохраняя верность местным обычаям», — отмечает политолог Алексей Макаркин.
- Объединение независимых СМИ «Синдикат-100» выпустило заявление в связи с угрозами от властей Чечни. В нем говорится о солидарности с коллегами, подвергшимися давлению со стороны руководства Чеченской республики. «Нам, журналистам, хотелось бы внятного ответа на вопрос: распространяется ли действие законов РФ на Главу Чечни Р.А.Кадырова и его подчиненных? Если нет, то было бы уместно принять соответствующие поправки в действующее законодательство, что существенно прояснило бы для российских медиа условия работы в данном случае», — сказано в тексте.
- «На фоне всего этого фейерверка событий, связанных с угрозами и обвинениями, исходящими от высокопоставленных чиновников Чеченской республики, безответственных заявлений от имени народа и Аллаха, разрыванием портретов и плясок у костров, я считаю крайне важным не забыть про главное — про судьбу Заремы Мусаевой, вся вина которой только в том, что один из ее взрослых сыновей, ранее переживший пытки и издевательства со стороны кадыровцев, обвиняется в оскорбительных интернет-публикациях в адрес своих мучителей. Не забывайте, что вся эта бесовщина началась только из-за каприза обнаглевшего чиновника, считающего, что он имеет право брать в заложники и расправляться с членами семьи тех, кто его обидел публикациями в интернете», — заявил член СПЧ Игорь Каляпин.
- «Вниманию тех, кто работает в лояльных власти российских медиа. Сейчас не журналисты «Дождя»*, «Новой газеты», «Эха» и независимые инфлюенсеры должны взывать к Путину и силовикам, требуя ответить на угрозы кадыровцев в адрес либеральных журналистов и правозащитников. Это должны делать вы, используя все имеющиеся у вас инструменты. <…> То, что произошло в эти дни, угрожает и вам, поскольку сильнее любого оппозиционного митинга бьет по всей системе, по той самой "вертикали власти", в строительстве которой вы так усердно принимали участие. <…> Сейчас у вас есть один правильный ход — дружным хором обратиться к тому, кто эту вертикаль построил, с простым призывом — обеспечить соблюдение закона для всех граждан Российской Федерации. Сейчас ему и именно в этом нужна ваша поддержка. Не меньше, чем на "выборах"», — написал журналист Станислав Кучер.
- «Мне кажется, что в сложившейся ситуации свою солидарность должны были бы выразить все журналисты России, журналисты разных изданий, независимо от их взглядов и редакционной политики. Я думаю о Владимире Познере, о главных редакторах “Коммерсанта”, РБК, “Независимой газеты”, “МК”, о Ксении Собчак, Юрии Дуде, Ирине Шихман, Алексее Пивоварове, о тех, кого смотрят, читают и слушают миллионы. Было бы правильным, если бы все мы, журналисты, выразили свою солидарность с теми, кого называют террористами и пособниками террористов. Эта солидарность нужна сегодня как никогда», — пишет правозащитница Зоя Светова.
- Глава СПЧ попросил Бастрыкина забрать у СК по Чечне дело Заремы Мусаевой. Валерий Фадеев пояснил, что дело «тесным образом связано» с конфликтом руководства республики с семьей Янгулбаевых. «В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные», — говорится в письме Фадеева на имя главы СКР Александра Бастрыкина.
- Прокурор запросил реальные сроки подросткам из Канска за планы взорвать здание ФСБ в Minecraft. Для Никиты Уварова прокуратура просит девять лет лишения свободы, для его приятелей — по шесть лет шесть месяцев и шесть лет пять месяцев. Помимо этого, прокуратура настаивает на штрафе в 50 тысяч рублей с каждого.
- «Особенно безумно эта история выглядит на фоне того, как Кадыров и его свита публично объявляют кровную месть, призывают резать головы и уничтожить целую семью, угрожают журналистам и правозащитникам. Но у доблестных силовиков хватает духу только на борьбу с “террористами” в оппозиции, в соцсетях и видеоиграх» — отметил политик Владимир Милов.
- Deutsche Welle закрыла бюро в Москве. Днём ранее МИД РФ объявил о прекращении работы немецкой телерадиокомпании в России в ответ на запрет работы RT DE в Германии. Российские власти решили также закрыть все корреспондентские пункты Deutsche Welle и отозвать аккредитацию у их сотрудников. Помимо этого, будет инициирована процедура признания канала в России СМИ-иноагентом. Журналистам Deutsche Welle закрыли доступ в Госдуму по поручению председателя нижней палаты Вячеслава Володина.
- «С нами происходит то, что случается со средствами массовой информации только в автократиях. Мы официально протестуем против этой абсурдной реакции и намерены обратиться в суд против заявленных мер», — заявил глава DW Петер Лимбург.
- «Федеральное правительство несет ответственность за Deutsche Welle и ее сотрудников. Это должно быть безотлагательно разъяснено Москве», — отметили в Союзе журналистов Германии (DJV).
- «DW в отличие от Russia Today — не гостелеканал, а обеспечивает независимое вещание. Этот шаг показывает в очередной раз, что правительство РФ все больше отдаляется от таких универсальных ценностей, как демократия и свобода мнений, и все глубже уходит в самоизоляцию», — подчеркнул замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге Александер Ламбсдорф.
- «Это решение российских властей неприемлемо и безосновательно. Такая реакция российских властей, к сожалению, в очередной раз иллюстрирует продолжающиеся нарушения ими свободы СМИ и их неуважение к независимости медиа. Мы ожидаем, что Deutsche Welle получит полный и справедливый доступ ко всем юридическим процедурам, чтобы опротестовать это безосновательное решение», — сказал официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.
- Поддерживающая малые народы НКО признана «иноагентом». Минюст внес в реестр алтайскую общественную организацию «Туба калык». Согласно информации на сайте НКО, она ставит своей целью сохранение культуры, традиций и языка тубаларов — малочисленного народа, проживающего на севере Республики Алтай. Организация с 2013 года издавала тубаларские словари, разговорники и азбуку для детей, а также освещала проблемы, с которыми сталкиваются другие малые народы.
- «Видимо, нашли монгольское финансирование. Но это уж совсем до мышей. Причем, для небольших организаций статус иноагента не только наказание, но еще и фактически безальтернативный вариант прекращения деятельности, ибо у них на отчетность и прочее ресурсов не хватит», — отмечает блогер Кирилл Шулика.
Донбасс
- YouTube заблокировал каналы ЛНР и ДНР. Видеохостинг объяснил это «нарушениями правил сообщества». Под блокировку попали: канал министерства информации ДНР; канал народной милиции ДНР; канал Государственной телерадиокомпании ЛНР; канал Луганского информационного центра.
*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»