Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 4 февраля

США могут ввести санкции против РФ вне зависимости от ситуации с Украиной

Пентагон заподозрил РФ в намерении сымитировать нападение украинской армии

ЕС подготовил пакет антироссийских санкций

Елена Милашина сообщила об отъезде из РФ из-за угроз Кадырова

Объединение независимых СМИ выпустило заявление в связи с угрозами от властей Чечни

Deutsche Welle закрыла бюро в Москве