Глава СПЧ попросил Бастрыкина забрать у СК по Чечне дело Заремы Мусаевой

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев попросил Следственный комитет России забрать у чеченских силовиков дело Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

«Риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные. Чтобы нивелировать этот негативный эффект и существенно снизить градус напряженности, считаю полезным передачу расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой из производства должностных лиц Следственного управления СК России по Чеченской Республике следователям Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу, либо следователю Центрального аппарата СК России», — говорится в письме Фадеева на имя главы СКР Александра Бастрыкина.

В январе чеченские силовики силой увезли жену судьи Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный, где против нее возбудили уголовное дело о нападении на полицейского. После случившегося Сайди Янгулбаев и его дочь покинули Россию. За границей также находятся его сыновья. Кадыров требует, чтобы их выдали России, иначе «с ними разберется первый же чеченец».

1 февраля депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал «отрезать головы» всей семье Янгулбаевых. Позднее его поддержали руководители силовых структур Чечни.