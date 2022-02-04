Deutsche Welle закрыла бюро в Москве

Бюро получило 3 февраля уведомление о закрытии, ему было предписано прекратить работу к 9:00 мск 4 февраля. Сегодня оно закрылось, сообщается на сайте канала.

МИД РФ объяснил свои действия ответом на запрет вещания RT DE в Германии. Российские власти решили также закрыть все корреспондентские пункты Deutsche Welle и отозвать аккредитацию у их сотрудников. Помимо этого, будет инициирована процедура признания канала в России СМИ-иноагентом.

Журналистам Deutsche Welle уже закрыли доступ в Госдуму по поручению председателя нижней палаты Вячеслава Володина.

Гендиректор телеканала Петер Лимбур заявил, что DW подаст в суд.

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