Журналистам Deutsche Welle закрыли доступ в Госдуму

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Журналистам немецкой телерадиокомпании также будет отказано в аккредитации на мероприятия палаты.

Ранее 3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер из-за запрета вещания в Германии немецкоязычного телеканала RT DE:

- закрытие корпункта Deutsche Welle в России;

- аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро телерадиокомпании;

- прекращение спутникового и другого вещания Deutsche Welle в России;

- инициирование рассмотрения вопроса о признании компании СМИ-иноагентом;

- формирование перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE «и иному оказанию давления на российского медиаоператора». Членам списка, который планируется не публиковать, запретят въезд в Россию.

В МИД Германии заявили, что такое решение еще больше осложняет отношения между Москвой и Берлином.

Фото: globallookpress.com