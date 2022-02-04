Прокурор запросил до 9 лет колонии подросткам из Канска за планы взорвать здание ФСБ в Minecraft

Прокуратура в Канске Краснодарского края попросила приговорить трех подростков, обвиняемых в подготовке теракта из-за планов взорвать здание ФСБ в видеоигре Minecraft, к лишению свободы сроком до девяти лет. Как пишет «Новая газета» со ссылкой на адвокатов и личные записи одного из участников суда, для Никиты Уварова прокуратура просит девять лет лишения свободы, для его приятелей — по шесть лет шесть месяцев и шесть лет пять месяцев. Помимо этого, прокуратура настаивает на штрафе в 50 тысяч рублей с каждого. Обвинение при этом учло явку с повинной двух фигурантов в качестве смягчающего обстоятельства. Однако впоследствии подростки отказались от признательных показаний, пишет издание.

Никиту Уварова, Дениса Михайленко и Богдана Андреева задержали в ноябре 2020 года, когда они расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Силовики изъяли у них телефоны и обнаружили переписку, в которой подростки обсуждали планы построить и взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Было возбуждено уголовное дело об организации террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. В марте 2021-го года СК прекратил дело об организации террористического сообщества из-за отсутствия состава преступления.

В мае того же года Уварова выпустили из СИЗО, в августе Михайленко и Андреева освободили из-под домашнего ареста.