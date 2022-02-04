США изучают возможность ввести санкции против РФ вне зависимости от ситуации с Украиной

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она подтвердила, что уже рассматривается законопроект, но члены Конгресса пока не согласовали его. «Мы никогда не определяли "красные линии" [в вопросе санкций]... Мы уже вводили превентивные санкции и обсуждаем с членами Конгресса законопроект [о новых санкциях]», — сказала она.

Как пишет «Коммерсантъ», Ранее лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл поддержал идею ввести санкции, не дожидаясь возможной эскалации на Украине. Он заявил, что это позволит «противостоять целому ряду российских угроз, включая использование энергетики в качестве геостратегического оружия». «В то же время давайте четко заявим, что мы готовы ввести меры с еще более разрушительными последствиями, если Россия продолжит свою агрессию»,— сказал сенатор (цитата по NPR).