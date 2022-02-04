Елена Милашина сообщила об отъезде из России из-за угроз Кадырова

«На этом настаивают и мой главный редактор, и мои достаточно высокопоставленные источники, которые говорят, что сейчас угроза моей личной безопасности высокая. Поэтому я их послушаю, хотя мне это очень не нравится, не люблю я такие вещи», — заявила она в эфире телеканала «Дождь»*.

Милашина сказала, что считает реальными угрозы, с которыми выступили глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. «Это не слова, просто выброшенные в порыве злости, эмоций. Это реальная угроза. Это надо так воспринимать. Господин Делимханов — очень опасный человек. Я даже не знаю, кто более опасный — Рамзан Кадыров или Делимханов, поэтому это очень серьезная ситуация», — заключила журналистка.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сказал РБК, что не комментирует тему безопасности корреспондентов издания. «Елена следует нашим протоколам. Ее локация никак не отразится на освещении темы прав человека в Чечне», — заявил он.

«Новая газета» выпустила заявление в связи с отъездом Милашиной. NT приводит текст полностью:

«В связи с особыми отношениями, выстроившимися между федеральной властью и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, ввиду многочисленных личных угроз, брошенных в последние дни видными представителями Чеченской республики в адрес обозревателя «Новой» Елены Милашиной, редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации. Елена следует протоколам безопасности, утвержденным редакцией. Ее локация никак не отразится на освещении темы прав человека в Чечне».

В январе Рамзан Кадыров назвал журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина «террористами» и «пособниками террористов» и призвал правоохранительные органы задержать их. 1 февраля глава Чечни призвал возбудить дело против «Дождя» и «Новой газеты», тоже назвав их «террористами» и «пособниками террористов».

Кадыров делает такие заявления на фоне преследования семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В январе чеченские силовики силой увезли жену судьи Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный, где против нее возбудили уголовное дело о нападении на полицейского. После случившегося Сайди Янгулбаев и его дочь покинули Россию. За границей также находятся его сыновья. Кадыров требует, чтобы их выдали России, иначе «с ними разберется первый же чеченец».

1 февраля депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал «отрезать головы» всей семье Янгулбаевых. Позднее его поддержали руководители силовых структур Чечни.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом в реестр «иностранных агентов»