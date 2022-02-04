Китай ожидаемо поддержал предложения России по безопасности в Европе

Президент России и глава КНР провели переговоры в Пекине перед открытием зимнией Олимпиады. По итогам встречи они сделали совместное заявление. В документе, в частности, говорится, что Китай «относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе».

В заявлении также содержатся упреки в адрес США, которые, как отмечается, развивают глобальную систему ПРО, выходят из международных соглашений и ведут политику, негативно влияющую на стабильность в евроатлантическом и тихоокеанском регионе.

Россия и Китай также выразили приверженность демократии, но подчеркнули, что защита прав человека «не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны», а также выступили против вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии.

Помимо этого стороны договорились «твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны» и «противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации» ее истории.

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