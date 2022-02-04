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YouTube заблокировал каналы ЛНР и ДНР

04.02.2022

Видеохостинг объяснил это «нарушениями правил сообщетсва»

Как пишет «Медуза»»*, Под блокировку попали: канал министерства информации ДНР; канал народной милиции ДНР; канал Государственной телерадиокомпании ЛНР; канал Луганского информационного центра.

Несколькими часами ранее YouTube заблокировал аккаунты украинских телеканалов «Перший Незалежний» («Первый независимый») и «UkrLive». Они появились после введения санкций в отношении телеканалов «112», NewsOne и ZIK.

С осени 2021 года Россию обвиняют в планах вторгнуться в Украину по прикрытием военных учений. Москва категорически отвергает обвинения, называя их голословными.

*«Медуза» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

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