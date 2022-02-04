Объединение независимых СМИ «Синдикат-100» выпустило заявление в связи с угрозами от властей Чечни

NT приводит текст заявления:

«Угрозы раздаются не впервые. Бездействие по этому поводу разных федеральных структур, в иных случаях демонстрирующих завидную оперативность, представляется показательным. Как и молчание должностных лиц, от которых мы так часто слышим слова о необходимости строго соблюдать законы РФ.

В этой связи нам, журналистам, хотелось бы внятного ответа на вопрос: распространяется ли действие законов РФ на Главу Чечни Р.А.Кадырова и его подчиненных? Если нет, то было бы уместно принять соответствующие поправки в действующее законодательство, что существенно прояснило бы для российских медиа условия работы в данном случае».

В январе Рамзан Кадыров назвал журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина «террористами» и «пособниками террористов» и призвал правоохранительные органы задержать их. 1 февраля глава Чечни призвал возбудить дело против «Дождя» и «Новой газеты», тоже назвав их «террористами» и «пособниками террористов».

Кадыров делает такие заявления на фоне преследования семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В январе чеченские силовики силой увезли жену судьи Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный, где против нее возбудили уголовное дело о нападении на полицейского. После случившегося Сайди Янгулбаев и его дочь покинули Россию. За границей также находятся его сыновья. Кадыров требует, чтобы их выдали России, иначе «с ними разберется первый же чеченец».

1 февраля депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал «отрезать головы» всей семье Янгулбаевых. Позднее его поддержали руководители силовых структур Чечни.

Елена Милашина сообщила об отъезде из России.

Фото: a228.ru