ЕС подготовил пакет антироссийских санкций

Евросоюз подготовил «надежный и всеобъемлющий» пакет санкций против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным Reuters, ограничения введут, «если РФ продолжит свою агрессию в отношении Украины».

Урсула фон дер Ляйен заявила, что в пакет входят ограничение доступа к иностранному капиталу и экспортные санкции. Также туда включили газопровод «Северный поток-2». Глава ЕК заявила, что «от поведения России» будет зависеть, заработает он или нет. Она добавила, что также от новых мер могут пострадать люди, приближенные к Владимиру Путину и олигархам.

Ранее американские чиновники заявили, что Москва может использовать для вторжения постановочное видео с нападением украинских силовиков на российские территории или русскоязычное население. Сообщалось, что такой план одобрен в Кремле.