Пентагон заподозрил Россию в намерении сымитировать нападение украинской армии

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби. По мнению Соединенных Штатов, российские власти могут задействовать актеров, чтобы создать фейковое видео нападения.

«У нас есть информация, что Россия, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения. Частью этой якобы атаки будет очень красочный пропагандистский ролик, в котором будут трупы и актеры, изображающие скорбящих, а также изображения разрушенных районов. Мы видели подобное в исполнении россиян в прошлом и полагаем, что важно, когда мы это замечаем, обнародовать информацию», — приводит его слова AFP.

Как уточняет «Коммерсантъ», за несколько часов до этого сообщение со ссылкой на анонимные источники опубликовали The New York Times, The Washington Post и Reuters.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил ТАСС, что «это не первое подобное обещание, ранее похожие тоже озвучивались, но так ничего и не выходило».

Минобороны США 2 февраля сообщило о переброске около 2 тыс. американских военных в Румынию, Польшу и Германию. На Западе уверены, что Россия готовится к вторжению в Украину, в Кремле это категорически отрицают.