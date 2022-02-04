США предостерегли Китай от помощи России в обходе санкций по Украине

Вашингтон предостерег Китай от помощи России в обходе санкций, которые могут ввести из-за обстановки вокруг Украины. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс перед встречей Владимира Путина с Си Цзиньпином в Пекине, пишет The Washington Post.

Вашингтон и его союзники обладают множеством инструментов, которые можно использовать против иностранных, в том числе китайских компаний, если те будут пытаться уклониться от санкций против России, — заявил Прайс. Подробностей он не сообщил.

Заявление прозвучало перед встречей лидеров России и Китая, и после того, как глава МИД КНР Ван И сообщил о поддержке Москвы в переговорах с США и НАТО по вопросам безопасности.

Сегодня в Пекине открываются зимние Олимпийские игры. Китайские СМИ назвали Владимира Путина «самым важным гостем мероприятия».

Санкции против России, которые собираются ввести в случае вторжения в Украину, могут коснуться работы финансовых учреждений, компаний, а также персонально политиков и их окружения.