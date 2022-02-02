Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 2 февраля

Главное
- El País опубликовала текст ответов США и НАТО Москве по гарантиям безопасности. Вашингтон и альянс заявили, что не хотят конфронтации с РФ, но не согласны на компромисс по принципиальным для себя вопросам. Соединенные Штаты и Организация Североатлантического договора готовы обсуждать вопросы размещения вооружений, в том числе, в сфере ракет средней и меньшей дальности.
- «С НАТО воевать мы не хотим, а с Украиной, которая не член НАТО, мы можем воевать, это нормально. Корень проблемы вскрыт лично Владимиром Владимировичем — это аннексия Крыма. Если бы ее не было, не было бы такой проблемы со вступлением Украины в НАТО. Минские соглашения не соблюдаются. Россия соблюдает Минские соглашения, когда жители "ЛНР" и "ДНР" голосуют на российских парламентских выборах, а госпожа Памфилова сказала, что нужны мажоритарщики с той стороны, чтобы они представляли в нашей российской Думе интересы жителей "ЛНР" и "ДНР", которые, согласно Минским соглашениям, все-таки часть Украины. <…> Вот такие очень серьезные логические неувязки в объяснении Путина. Конечно, Запад никак не может принять эти неувязки, не говоря уже о том, что все прекрасно знают: Украина пока не вступает в НАТО и еще долго не вступит», — полагает Андрей Колесников из Московского центра Карнеги.
- «Проблема в том, что вся медийная польза из отправленных на Запад ультиматумов быстро извлечена, и теперь приходится повторять снова и снова сказанное ранее. И чем дольше это длится, тем больше недоумения у публики. “Когда жахнем по Вашингтону?” — интересуется она устами Маргариты Симоньян. Но с этим все не так просто, что в свою очередь не так просто объяснить, прежде всего, растравленной в ожидании победоносного шествия на Киев и бомбардировки Вашингтона части аудитории», — пишет политолог Федор Крашенинников.
- «Скорее, компромиссный вариант может быть в том, что дипломаты выработают какую-то форму, по которой вопрос о приглашении Украины и Грузии в НАТО откладывается на будущее. Конечно, было бы хорошо, если бы обе эти страны внесли в свою Конституцию, как это сделала Молдова, положение о том, что государство сохраняет нейтральный статус. Но это сейчас не реалистично, поскольку они лишились части своей территории, и вряд ли от них можно потребовать принятия поправки в Конституцию о нейтральном статусе», — отмечает академик РАН Алексей Арбатов.
- Bloomberg узнал о предложении США России по «Томагавкам». Вашингтон готов предложить Москве проинспектировать американские военные базы в Польше и Румынии на предмет наличия там крылатых ракет, но только при условии, что РФ поделится схожей информацией о своих ракетах.
- «Мера промежуточная, потому что нам что говорят: давайте мы вам покажем базы за границей, а вы нам покажете свою территорию. Но при этом она может применяться в качестве политико-психологического варианта как психологический инструмент для повышения доверия. При этом всерьез доверие между государствами это не улучшит, потому что сейчас ракет там нет, а завтра они там будут, вчера они там были. Точно так же американцы будут относиться: есть войска на границе или нет, если их нет, возможно, это вы отвели, пока мы контролируем», — полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
- Байден направляет в Восточную Европу тысячи американских военных. Президент США принял решение об увеличении европейской группировки. По одним данным, это будет более 3 тыс. солдат, по другим — 8,5 тыс.
- Требования Путина о нерасширении НАТО на восток дали обратный эффект. Речь идет о переброске двух американских истребителей в Эстонию, к российской границе. Требуя, чтобы НАТО отошло от российской границы и не расширялось на восток, Владимир Путин добился обратного. Отмечается, что это первый раз, когда военные самолеты США присоединились к эстонским вооруженным силам, и такое развертывание приобретает еще большее значение в период, когда президент РФ активно требует отодвинуть войска НАТО от российской границы.
- Чтобы ввести санкции против Путина, нужно сначала найти деньги Путина. Персональные ограничения против российского президента могут не сработать. Эксперты говорят, что у Владимира Путина, к примеру, нет счета в JPMorgan Chase, при этом многие считают его одним из богатейших людей в мире, но не видели доказательств размера его состояния. Публикации об отчислениях российских олигархов и незаконных сделках издание остаются теориями.
- «Пока им не будет больно от их собственного беспредела, беспредел не закончится. <…> Единственное, что на них может подействовать отрезвляюще — это персональные санкции, отсекающие от наворованного их и их детей. Тогда они сожрут друг друга сами. Все остальное — разговоры в пользу бедных», — уверен Виктор Шендерович*
- Западные страны не хотят отключения России от SWIFT. У Москвы нет альтернативы, но и сама платежная система может понести большие потери, поскольку усилятся сбои, перед которыми уязвима платформа. Сейчас в SWIFT участвуют 11 тыс. банков мира, и система достаточно технологически развита, чтобы сделать поиск альтернатив непривлекательным. Однако, даже несмотря на рост транзакций, корреспондентские отношения между банками, обеспечивающими работу SWIFT, приходят в упадок.
- CIT сообщила о переброске техники Росгвардии на юг и запад России. Автоколонны и железнодорожные платформы с бронированными машинами заметили в Архангельской и Тульской областях и в Карелии. Conflict Intelligence Team называет такую переброску «достаточно нехарактерной». Аналогичные передвижения сил и техники были во время протестов в Белоруссии в 2020 году.
- «Пока что мы не наблюдали размещения росгвардейцев в лагерях или населённых пунктах у границ Украины. Вместе с тем следует отметить, что подобная переброска ВНГ достаточно нехарактерна», — говорится в заявлении CIT.
Репрессии
- Мать чеченского правозащитника Зарему Мусаеву арестовали на два месяца. Ранее силовики Чечни похитили ее в Нижнем Новгороде и увезли в Грозный. Суд в Грозном отправил женщину в СИЗО до 1 апреля. Мусаеву обвиняют в нападении на полицейского, якобы она «чуть не лишила глаза» стража порядка. В Грозном сегодня прошел митинг, на котором люди жгли заранее подготовленные плакаты с фотографиями членов этой семьи и кричали «Ахмат — сила». По данным чеченских СМИ, в акции приняли участите около 400 тыс. человек. Это больше, чем население Грозного (всего в республике менее 1,5 млн жителей).
- Депутат Госдумы от Чечни пообещал отрезать головы членам семьи судьи Янгулбаева. Адам Делимханов сказал это по-чеченски и пригрозил тем же тому, кто переведет его угрозы на русский язык. «Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть», — заявил парламентарий. Позднее его поддержали начальник управления МВД по Грозному Дени Айдамиров, первый зампред правительства Чечни Иса Тумхаджиев, зампред правительства Чечни Абузайд Висмурадов и врио начальника ГУ МЧС по Чечне Алихан Цакаев. Сидя за столом под портретами Владимира Путина и Ахмата Кадырова они выступили с угрозами в адрес Янгулбаевых.
- «Это чисто феодальная история. Делимханов — один из ближайших людей Кадырова. Он и другие соратники главы Чечни уже понимают, что обратный отсчет включен: действующей политической системе в России придет конец. Думать о будущем в стране не нужно, поэтому повышается планка проявления лояльности. Раньше для этого достаточно было поддерживать действия режима Кадырова, которые хотя бы внешне выглядели как законные, а теперь требуется поддерживать и незаконные, которые уже за гранью. Это круговая порука, по-другому нельзя», — пояснил независимый эксперт по Северному Кавказу Денис Соколов.
- «Кадыров не просто всегда с Россией, как праздник. Он и есть Россия. Не та эфемерная, что-то там про прекрасное будущее. А настоящая. Где одни менты ломают руки другим от общей озверелости, где пытают швабрами (и пытали еще в начале нулевых кадыровские соколы, читайте «Новую»), где размазывают печень по асфальту и собирают весь Грозный, как сегодня, на митинги. А уж устроили они резню в «Шарли Эбдо» или только хотят отрезать головы — это тонкости. Хотелось бы, чтобы сегодняшняя ситуация была не забыта. И, может, новые жертвы не умрут в тишине, а общество вновь не спрячется в подушку от реальности», — пишет политик Дмитрий Гудков.
- «Даже как-то банально об этом говорить, но все равно поражает: на какую-нибудь девушку, которая сфотографируется с голыми ягодицами с храмом на фоне, обрушивается вся мощь правоохранительной системы и благородный гнев политической “элиты”, сам Бастрыкин рвёт и мечет, но стоит депутату Делимханову сказать, что оппонентам Кадырова будут отрезать головы, — и малой части подобной реакции нет. Ну а что, это же не фотография, это просто частное высказывание, личное мнение или как там обычно говорит Дмитрий Песков» — заявил журналист Тихон Дзядко.
- «Невнятное блеяние из Кремля и Госдумы в ответ на заявления Кадырова и Делимханова очень показательно. Зато они храбро бросают вызов НАТО. Угадайте с трех раз, если бы подобные публичные заявления в адрес оппонентов из власти позволил бы себе оппозиционный политик, через сколько минут было бы возбуждено уголовное дело?» — задается вопросом политик Борис Вишневский.
- СМИ выступили с заявлениями по поводу высказываний Кадырова в адрес журналистов. Глава Чечни назвал их террористами и пособниками террористов.
- Заявление «Эха Москвы»: «В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег из «Новой газеты» и телеканала «Дождь»* от руководителя Чеченской республики, хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий. Обращаем внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД».
- Заявление «Дождя»*: «Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал телеканал Дождь, а также «Новую газету», журналистку Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина «террористами, пособниками террористов». Неделей ранее Кадыров заявил: «Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь». А потому его слова невозможно воспринимать иначе как угрозу. Прямые угрозы со стороны руководителя одного из регионов Российской Федерации не могут быть расценены как высказывание «личного мнения». Бездействие правоохранительной системы и отсутствие политической оценки этих высказываний создает атмосферу безнаказанности и ставит под угрозу безопасность тех, кого упоминает Кадыров. Мы рассчитываем на немедленную реакцию правоохранительной системы и политического руководства России. Телеканал Дождь — это не только 200 его сотрудников, это и десятки миллионов зрителей, которые его ежемесячно смотрят. Мы не хотим бояться жить в своей стране».
- «Сейчас складывается впечатление, что Рамзан Кадыров живет с ощущением вседозволенности и абсолютной бесконтрольности. Он неоднократно высказывал угрозы своим оппонентам, но ни разу не понес за это никакой ответственности. При этом с людьми, которых он называл врагами, случались разные неприятности, а некоторые из них, в том числе журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, были убиты. В связи с этим Znak.com считает, что ситуация заслуживает незамедлительной реакции правоохранительных органов России», — говорится в заявлении Znak.com.
Россия и мир
- Регулятор в ФРГ запретил вещание телеканала RT DE. Комиссия по допуску и надзору за СМИ (ZAK) объяснила это отсутствием лицензии. «В связи с этим должны быть прекращены организация и распространение телепрограмм [RT DE] в интернете, посредством мобильного и смарт-приложения RT News, а также через спутниковую связь», — говорится в сообщении. RT пообещал обжаловать это решение.
*Виктор Шендерович и телеканал «Дождь» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»