CIT сообщила о переброске техники Росгвардии на юг и запад России

Как сообщает Conflict Intelligence Team, на одном видео, опубликованном 31 января, поезд с БТР, бронеавтомобилями и машинами военной автоинспекции заметили в поселке Коноша Архангельской области. Согласно базе данных РЖД, на которую ссылается CIT, состав направлялся из Архангельска на юг.

На другом видео, снятом, предположительно, в Тульской области, по шоссе следует автоколонна, в составе которой грузовики «Урал» и бронеавтомобили «Звезда-В» со светоотражающими полосами, а также «КамАЗы» серого цвета с темно-красными полосами по бортам и решетчатыми окнами. Сообщается, что такие же «автозаки» вместе с БТР-80 видели на железнодорожных платформах в Петрозаводске.

Томское издание ТВ2 со ссылкой на источник передает о переброске более 130 военнослужащих Росгвардии из Томска в Курск якобы из-за «напряженной ситуацией на границе с Украиной». Подтверждений этому найти не удалось, отмечает CIT.

Расследователи назвали такую переброску «достаточно нехарактерной». Аналогичные передвижения сил и техники были во время протестов в Белоруссии в 2020 году.

На середину февраля назначены совместные учения России и Белоруссии.

Россия категорически отвергает обвинения в планах напасть на Украину, называя их голословными.