El País опубликовала текст ответов США и НАТО Москве по гарантиям безопасности

При этом Соединенные Штаты готовы обсудить обязательства по ограничению развертывания систем на Украине, пишет испанская газета El País. Также США согласны начать диалог по вопросам контроля над вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности.

На что еще готовы США:

Обсудить с Россией меры укрепления доверия при проведении учений в Европе;

Начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии;

Продолжить работу в рамках Совета Россия-НАТО;

Продолжать обсуждение вопросов безопасности и их интерпретации со стороны России;

Дать доступ российским инспекциям к объектам ПРО в Румынии в обмен на осмотр российских объектов;

Включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями;

Рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе.

«Позиция правительства США заключается в том, что прогресс по этим вопросам [разоружения и двустороннего доверия] может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины», — сказано в ответах со стороны США.

Что ответило НАТО:

НАТО не хочет конфронтации с Россией, но не пойдет на компромисс по принципиальным для себя вопросам;

Альянс предлагает возобновить исполнение договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ);

Предлагает воздержаться от испытаний противоспутникового оружия;

Возобновить работы представительств в Брюсселе и Москве и продолжать использование существующих военных каналов коммуникаций.

Фото: Army.mil