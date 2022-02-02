Bloomberg узнал о предложении США России по «Томагавкам»

США сообщили России, что готовы обсуждать возможность удостовериться в отсутствии крылатых ракет «Томагавк» на базах НАТО в Румынии и Польше, но только при условии, что Москва готова делиться схожей информацией о своих ракетах, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, договоренность может быть достигнута только после обсуждения с Варшавой и Бухарестом.

Отмечается, что Румыния уже готова принять на базах на своей территории российских чиновников, если Россия пойдет на аналогичные меры. Источник Bloomberg, знакомый с позицией Польши, рассказал, что страна тоже может согласиться в ответ на осмотр баз в Калининграде.

Владимир Путин, комментируя ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, заявил, что нельзя допускать укрепления безопасности одних стран за счет других. Он, в частности, напомнил о выходе Вашингтона из договора по противоракетной обороне. «И теперь пусковые установки в Румынии и скоро будут в Польше. А там стоят установки, на которые можно устанавливать «Томагавки» — ударные ракеты. Разве это не угроза для нас?» — спросил Путин.

По его словам, США и НАТО в своих письменных ответах на предложенные российской стороной гарантии проигнорировали ключевые требования Москвы по безопасности.