Путин не увидел «адекватного ответа на ключевые требования» от США и НАТО

Владимир Путин впервые публично прокомментировал ответы, данные США и НАТО на предложения России по безопасности. Он заявил, что Вашингтон и Брюссель не учли ключевые требования Москвы. Имеется в виду нерасширение блока, отказ от размещения ударных вооружений близ российских границ и возврате военной инфраструктуры альянса на позиции 1997 года.

«Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года», — заявил он на пресс-конференции после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном 1 февраля.

По мнению Путина, США и НАТО, говоря о недопустимости требований России и праве независимых стран самостоятельно выбирать свои военные альянсы, игнорируют второй пункт принципа неделимости безопасности, в котором говорится о недопустимости укрепления безопасности за счет других государств.

«Нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм», — заявил он, отметив, что войска НАТО располагаются в Польше, Румынии и странах Балтии. «Сказали одно, а сделали другое. Как у нас говорят в народе — кинули. Ну, просто обманули», — добавил он.

По поводу возможного вступления Украины в НАТО президент сказал, что Киев, согласно документам, планирует вернуть Крым, в том числе военным путем.

«Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием <...> и начинает операцию в Крыму — это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина начинает военную операцию — нам что, воевать с блоком НАТО?», — заявил Путин.

Фото: пресс-служба Кремля