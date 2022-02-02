Регулятор в ФРГ запретил вещание телеканала RT DE

Как сообщается на сайте регулятора, телеканал должен был получить лицензию на вещание в соответствии с местным законом о СМИ, однако он не подавал такого запроса.

«В связи с этим должны быть прекращены организация и распространение телепрограмм [RT DE] в интернете, посредством мобильного и смарт-приложения RT News, а также через спутниковую связь», — говорится в заявлении.

RT DE пообещал обжаловать это решение.

В декабре 2021 года один из крупнейших операторов спутниковой связи в Европе — Eutelsat 9В — снял RT DE с вещания. В RT тогда заявили, что это сделано по настоянию немецкого медиарегулятора.

До этого YouTube удалил новый канал RT DE за попытку обойти ограничения. Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube в России. В январе РФ подготовила ответные меры. Власти могут ввести ограничение на размещение рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, принять «жесткие штрафные санкции» в отношении YouTube или лишить Deutsche Welle лицензий на вещание в России.