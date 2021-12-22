Немецкий филиал телеканала RT сняли с вещания в Европе

Медиарегулятор в Германии начал расследование из-за того, что у канала, по информации властей ФРГ, не было лицензии на вещание. Согласно данным сайта RT, на телеканале назвали действия Берлина неправомерными и выразили уверенность, что решение будет пересмотрено в судебном порядке.

МИД России пообещал отреагировать на снятие RT DE с вещания в Европе. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что германские власти сделали все, чтобы создать негативный образ канала в обществе и среди официальных структур.

«Ну, вот сейчас наши коллеги в Сербии зарегистрировали ваш канал на немецком языке в соответствии с европейской конвенцией о вещании. Германия является участником конвенции, и ее нужно выполнять. Но судя по всему, опять будут кивать на соцсети, на YouTube, что это их личная инициатива, что у них свои критерии какие-то есть и германское государство здесь ни при чем»,— заявил глава МИД.

«Это факт преследования средства массовой информации, информационная сегрегация. Реакция не заставит себя ждать»,— отметила в свою очередь официальный представитель ведомства Мария Захарова.