«Ъ»: в России нашли способы ответить на ограничения работы RT DE

Россия подготовила ответ на ограничения, введенные в Германии и администрацией YouTube для телеканала RT DE, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленный источник в госструктурах. По его словам, «разработан комплекс ответных мер в связи с препятствованием работе RT DE со стороны властей Германии и американских цифровых монополий». Ранее в правительстве ФРГ категорически отрицали причастность к невозможности российского телеканала получить лицензию на вещание в Германии.

Источник издания уточнил, что подготовлены следующие меры:

ограничение размещения рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ,

«жесткие штрафные санкции» для YouTube,

лишение DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание в России.

«Аргументы германской стороны относительного того, что правительство ФРГ не вовлечено в решение вопроса об ограничении деятельности RT DE в связи с “государственным статусом” телеканала, не принимаются. Либо должны быть найдены развязки по RT DE и их работе, как это получалось у властей ФРГ в отношении других СМИ с бюджетным финансированием, либо будут введены ответные меры»,— приводит «Ъ» слова источника.

Он напомнил, что «бюджетные средства получают от государства как DW, так и BBC, и многие другие СМИ, при этом имея возможность работать в ФРГ».

Телеканал RT DE с прошлого года пытается получить право на вещание в Германии. В октябре два немецких канала RT на YouTube были удалены «за нарушение правил видеохостинга». То же самое произошло 16 декабря, в первый день вещания RT DE. 22 декабря европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В по настоянию немецкого медиарегулятора снял RT DE со своей платформы.

Эта тема поднималась в рамках недавнего визита главы МИД германии Анналены Бербок в Москву. Она заверила, что власти ФРГ тут ни при чем, и отметила, что по немецким законам государственные зарубежные телеканалы не имеют права вещать на территории страны.

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