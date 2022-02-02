Bloomberg объяснил, почему западные страны не хотят отключения России от SWIFT

Не только у России, но и у Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) могут начаться проблемы, если РФ отключат от этой системы в рамках санкций. Bloomberg пишет, что ограничения могут не только нанести большой ущерб российской финансовой системе, но и усилят сбои, перед которыми уязвима сама платформа.

«SWIFT — это система, в которой в трансграничных переводах нередко участвуют несколько посредников, и их затраты складываются. Также это система, которая почти не работает для малых и небогатых стран. И все же она так доминирует, что отключение от нее является пугающей перспективой для многих россиян и для Кремля», — пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что сейчас участниками SWIFT являются 11 тыс. банков мира, и система достаточно технологически развита, чтобы сделать поиск альтернатив непривлекательным. Между тем, и у нее есть проблемы. Так, даже несмотря на рост транзакций корреспондентские отношения между банками, обеспечивающими работу SWIFT, приходят в упадок. В 2020 году сообщалось, что проблемы начались из-за сокращения расходов и из-за более строгих стандартов, когда банки сворачивают отношения с юрисдикциями, признанными коррумпированными.

Чем меньше и беднее страна, тем менее выгодно иметь в ней партнеров. В таких государствах происходит все меньше транзакций, а стоимость переводов туда растет — например, отправка денег в Сирию в 2020 году стала дороже на 23%, а в Анголу — на 22%. Страны Балтии сознательно сократили международный банковский бизнес, «чтобы избежать расходов, связанных с российскими структурами, которые находятся под санкциями ЕС и США». Еще часть стран переключились на другие способы переводов: например, Украина стала государством с высоким проникновением финтеха и криптовалют.

Пользователи, по мнению исследователей, могут прибегать к менее регулируемым каналам там, где банки отступают. Но их страны не задают тон в мировой финансовой системе. В крупных и богатых государствах банки активно работают с SWIFT и не видят причин искать альтернативу.

«Даже системы обмена финансами, созданные Китаем (CIPS) и Россией (SFPS), не построены на блокчейне и по большей части являются просто клонами SWIFT. Они могут конкурировать с этой системой лишь в той же мере, в какой конкурируют юань и рубль с долларом США и евро», — пишет Bloomberg.

Агентство упоминает инициативы о создании государственных цифровых валют и говорит, что и они находятся в зачаточном состоянии. Проект Petro в Венесуэле непопулярен у граждан, они предпочитают вкладываться в другие криптоактивы. Другие центральные банки пока только обсуждают подобные идеи.

Bloomberg пишет, что альтернативой SWIFT для развивающихся стран могла бы стать прозрачная, быстрая и недорогая система международных переводов, созданная на блокчейне или по аналогии с Visa Direct и MasterCard Send, не зависящих от глобальной платформы. Таким проектом мог бы стать Новый банк развития, созданный в 2015 году странами БРИКС (в том числе Россией). «Он помог бы бедным странам снизить стоимость денежных переводов, а объединенная торговля дала бы России и Китаю рычаги воздействия для широкого внедрения системы, но вместо этого два геополитических сторонника Америки изучают возможность объединения своих собственных платформ», — отмечает Bloomberg.

У таких планов есть пример, отмечает агентство — европейский проект Instex, который был создан для транзакций с Ираном в обход американских санкций и системы SWIFT, и потерпел провал.

«Сложно представить, чтобы покупатели российских углеводородов выстраивались в очередь, чтобы присоединиться к CIPS или SPFS и платить в рублях и юанях».

Впрочем, пишет Bloomberg, отключение России от SWIFT стало бы большой потерей для многих ее торговых партнеров. При экспорте товаров на 341 млрд долларов в 2021 году и импорте на 219 млрд долларов она явно может получить помощь в разрешении этой проблемы не только от Китая, но и от некоторых западных стран. И именно этим, по мнению агентства, можно объяснить недавние заявления о том, что такая серьезная мера в отношении России не рассматривается.