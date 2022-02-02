WP: требования Путина о нерасширении НАТО на восток дали обратный эффект

Требуя, чтобы НАТО отошло от российской границы и не расширялось на восток, Владимир Путин добился обратного, пишет The Washington Post о переброске двух истребителей США F-15 в Эстонию в минувший вторник. Издание отмечает, что это стало ответным шагом на наращивание российских войск у украинской границы.

На прошлой неделе, отмечает WP, в Эстонию прибыли еще шесть самолетов F-15 с базы в Великобритании. Первоначально сообщалось, что они примут участие в учениях НАТО, но теперь говорится, что они останутся там на неопределенный срок и будут патрулировать единственный отрезок воздушного пространства, где альянс граничит с Россией. Новая партия самолетов дополнит ранее прибывшие туда бельгийские F-16, которые уже патрулировали воздушное пространство Балтийского моря вместе с ВВС Эстонии.

Издание пишет, что это первый раз, когда военные самолеты США присоединились к эстонским вооруженным силам, и такое развертывание приобретает еще большее значение в период, когда Владимир Путин активно требует отодвинуть войска НАТО от российской границы.

Помимо этого, Дания направляет свои истребители в Литву и фрегат в Балтийское море. Великобритания заявляла, что удвоит численность сухопутных войск в подразделениях НАТО в Эстонии, а США готовы в краткие сроки развернуть дополнительные силы в Европе. Нидерланды направляют военные самолеты в Болгарию, а Испания выводит в море армейские корабли. «И все это направлено на усиление НАТО в Восточной Европе», — пишет WP.

Ранее Москва потребовала исключить из альянса страны, которые присоединились к нему после 1997 года, не принимать в НАТО Украину и не вести боевые действия на территории Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Таким образом, пишет WP, усилия Путина добиться нерасширения НАТО на восток добились противоположного эффекта: истребители альянса уже переброшены в Эстонию, к его восточной границе. «Альянс сплотился, чтобы защитить свою миссию и принципы, и направив подкрепление в район, который, по мнению Путина, должен покинуть».