WP: чтобы ввести санкции против Путина, нужно сначала найти деньги Путина

Персональные санкции против Владимира Путина, которыми грозит глава США Джо Байден, могут оказаться не лучшим выходом, пишет The Washington Post. Издание называет такие ограничения «все более распространенной практикой США», в ходе которых отдельным лицам могут запрещать поездки и замораживать их активы, а также запрещать американским компаниям совершать с ними сделки, вплоть до открытия личных банковских счетов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал подобные ограничения «не болезненными» для российского президента. «И он может быть прав», — пишет WP. «Чтобы только подумать о заморозке его активов, нужно знать, где они находятся, а Путин спрятал свое богатство получше любого злодея из фильмов о Джеймсе Бонде».

Эксперты, опрошенные изданием, говорят, что у Владимира Путина, к примеру, нет счета в JPMorgan Chase, при этом многие считают его одним из богатейших людей в мире, но не видели доказательств размера его состояния. Американский Forbes назвал активы Путина «самой неуловимой загадкой». Публикации об отчислениях российских олигархов и незаконных сделках издание называет теориями.

По официальным данным из декларации, в собственности российского президента числятся квартира площадью 77 кв. м., гараж, два ретроавтомобиля «Волга», внедорожник Lada и прицеп, а годовой доход составляет около 131 тыс. долларов. Все это находится в России, так что даже официальное имущество Путина не попадет под санкции. Bloomberg, на который ссылается WP, писал, что отсутствие знаний о состоянии президента не дает принять решение, «какой финансовый рубильник щелкнуть, чтобы удержать Москву от вторжения в Украину или наказать лично Путина, если это случится».

Мало кто предполагает и то, что правительства западных стран будут готовы превратить Владимира Путина в глобального изгоя, которому будет запрещено участвовать в саммитах или деловых мероприятиях. «Европейцы не собираются препятствовать его приезду, а Китай примет его с распростертыми объятиями, поэтому непонятно, как может сработать запрет на поездки», — пишет WP.

Издание отмечает, что более действенными могут быть санкции против близкого окружения Владимира Путина, которые будут включать в себя, в том числе, запрет на посещение престижных вузов США и Европы детьми российской элиты. «Чтобы добраться до Путина, вы заставляете близких ему богачей чувствовать себя некомфортно, нанося удар по их бизнесу и образу жизни», — пишет WP.

WP приводит пример того, как США уже вводили персональные санкции против действующего президента. Целью ограничений был глава Венесуэлы Николас Мадуро. Его личное имущество так и не нашли, а санкции в отношении близкого круга не сработали.

Фото - Reuters