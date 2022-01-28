Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 28 января

Главное
- Германия высылает российского дипломата из-за подозрений в шпионаже. Персоной нон грата объявлен сотрудник консульства РФ в Мюнхене. Сообщается, что он был аккредитован как дипломат, в действительности же, считают в Берлине, был сотрудником российской Службы внешней разведки. Предположительно, он связан с делом российского ученого Ильнура Н., которого тоже подозревают в шпионаже.
- Сергей Лавров заявил, что РФ не собирается вторгаться в Украину. Министр иностранных дел дал интервью четырем радиостанциям: «Эхо Москвы», «Говорит Москва», «Комсомольская правда» и Sputnik. «Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать их мы тоже не позволим», — сказал Лавров. Он также отметил, что не считает переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности завершенными. По словам министра, некоторые письменные ответы, полученные на днях, «наводят тень на плетень», но в них есть и «рациональные зерна».
- «Мы сейчас находимся в состоянии, которое в политологии носит название “балансирование на грани войны”, термин ввели после Карибского кризиса. Тогда смогли удержаться на этой линии, было балансирование на грани войны, но эту линию не перешли. Я оцениваю нынешнюю ситуацию именно как балансирование на грани войны. А в таких условиях стороны повышают ставки», — заявила директор Центра европейской безопасности Татьяна Пархалина.
- «Нужно дождаться реакции Путина, который расставит все точки над i и все акценты. Пока, видимо, нет окончательного решения в высшем руководстве страны, что делать дальше. Риторика оставляет возможность качнуться как в одну сторону, так и в другую, поэтому Лавров оставляет для себя возможность сыграть как злого следователя, так и доброго. Он ждет реакции Путина, которая до него пока, видимо, не доведена, или ее просто еще нет», — отметил политолог Георгий Бовт.
- США объявили о созыве заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины. Вашингтон считает, что члены СБ должны изучить факты и рассмотреть последствия для международной системы безопасности от возможного вторжения России в Украину. Заседание назначено на 31 января. «Более 100 тысяч российских войск дислоцированы на границе Украины, Россия проводит различные дестабилизирующие действия против Украины, создавая явную угрозу международному миру и безопасности», — заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Соединенные Штаты рассчитывают, что публичная дискуссия в стенах Совета Безопасности поможет убедить Кремль разрядить обстановку на границе Украины, ясно продемонстрировав, на чьей стороне находятся симпатии международного сообщества.
- «Кремлю четко пояснили цену вопроса, она непомерно велика. <…> Даже в случае самого пессимистичного сценария Украина и ее возможные союзники не пересекут границы России. Кроме порчи дорожной инфраструктуры в приграничных районах российской военной техникой и неизбежных неудобств, которые влечет перемещение крупных формирований по непредназначенной для этого инфраструктуре, ожидать ничего не стоит», — полагает руководитель экспертной группы «Сова» профессор Михаил Савва.
- «У близких к властям крупных предпринимателей совсем нет желания воссоздавать СССР, им плевать на него. У Путина есть такая забота, но в его окружении ее разделяют далеко не все. В случае реальной опасности своим активам они могут прийти и прямо заявить об этом. В то же время требования Кремля к Западу сформулированы в заведомо нереалистичном сценарии. <…> Возвращение к положению, существовавшему четверть века назад, сегодня невозможно», — уверен член совета фонда «Либеральная миссия», кандидат экономических наук Сергей Жаворонков.
- «Весь этот политический концерт, который мы наблюдаем со всех сторон, начала Россия, будем откровенны, так как в декабре прошлого года действительно не происходило ничего такого, что фундаментально отличалось бы от происходившего раньше. Никаких новых угроз России не появилось. Более того, любой человек, который занимается военной журналистикой, гораздо лучше меня знает: если говорить о тех же ракетах, то понятно, что есть страны НАТО, от которых до Москвы и Петербурга куда ближе, чем от Украины», — заявил политолог Семен Новопрудский.
- США пообещали добиться остановки «Северного потока – 2» в случае вторжения России в Украину. «Если Россия вторгнется в Украину, то, так или иначе, “Северный поток – 2” не заработает», — заявила на брифинге в Вашингтоне замгоссекретаря Виктория Нуланд. Отвечая на вопрос, почему Вашингтон столь уверен в этом, она сказала, что основывается на консультациях с Берлином. Также Нуланд сообщила о готовности США провести дальнейшие переговоры с РФ по безопасности в любой момент, когда в Москве тоже будут к этому готовы.
- ЕС вместе с Лондоном готовят санкции против газового сектора РФ. Они затронут новые российские проекты, сократив финансирование и поставки технологий, если Россия нападет на Украину. Это будет частью более масштабных экономических санкций. Отмечается, что это первый раз, когда Европа допустила возможность нанести удар по газовому сектору, в котором 40% топлива поступает из России. Однако такие санкции могут нанести ущерб и западным компаниям, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российские газовые проекты.
- «Трудно не видеть угрозу, когда сотни тысяч солдат с танками и оружием сосредоточены вблизи украинской границы по непонятной причине», — заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
- ЕС допускает отключение России от SWIFT и остановку «Северного потока – 2». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обсуждает «все возможные» санкции против России в случае ее вторжения в Украину. Она подтвердила, что в числе рассматриваемых вариантов — отключение России от платежной системы SWIFT, а также санкции против газопровода «Северный поток – 2». Фон дер Ляйен сказала, что «есть очень четкие признаки того, что Россия оказывает огромное давление на Украину и угрожает продолжить военную агрессию». Она пообещала, что европейские страны «этого не допустят».
Расследование
- У семьи Сергея Миронова нашли квартиру в Москве за 350 миллионов рублей. Жилье площадью 235 квадратных метров на Пречистенской набережной стоит почти в 70 раз больше годового дохода политика. The Insider* выяснил, что там живет бывшая жена Миронова Ольга и их несовершеннолетний сын. По информации издания, Ольга Миронова владеет автомобилем Porsche Panamera, а квартира оформлена на ее брата Владислава Радиевского. Но он не мог бы купить такое жилье на собственные деньги — годовая выручка его бизнеса менее 14 миллионов рублей. Миронову после развода не нужно декларировать имущество супруги, а потому, отмечает издание, он может и дальше использовать образ борца с роскошью.
Репрессии
- Адвокат сообщил об ухудшении здоровья арестованного ректора Шанинки. Сергей Зуев находится в «предынфарктном состоянии» в СИЗО, заявил Сергей Севрук. «Состояние явно хуже, чем даже неделю назад. С трудом ходит с палкой, слабость, головокружение. Позавчера не смог подняться на пятый этаж к врачу невропатологу, тому пришлось самой спуститься к камере-палате, в которой Зуев непрерывно находится с первого дня прибытия в медсанчасть», — сообщил адвокат. По его словам, причиной ухудшения состояния ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) стало заключение под стражей без нормального режима, диеты и прогулок.
- В Магасе неизвестные похитили ингушского оппозиционного блогера. Люди в масках и камуфляже увезли члена партии «Гражданская инициатива» Адама Хамчиева в неизвестном направлении. Соседи блогера рассказали, что услышали крики и нецензурную брань. При этом активисты утверждают, что в соцсетях появились сообщения о задержании Хамчиева полицией, и что при обыске у него нашли пистолет.
- В Минске задержали гражданку России. Веру Цвикевич обвиняют в участии в протестах в 2020 году. Сообщается, что девушке вменяют уголовную статью «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Родственники девушки рассказали, что им позвонили из участка, сообщили о задержании и добавили, что Цвикевич отправляют на 10 суток в ИВС на Окрестина. Во время протестных акций 2020 года Вера Цвикевич выходила на улицы и даже попала на обложку «Комсомольской правды в Беларуси». Сегодня Сергей Лавров пообещал следить за ее судьбой: «Мы, конечно, будем интересоваться ее судьбой, как мы это делаем в любой другой стране».
- На арест россиянки отреагировали в Кремле. «Судьба любого гражданина становится объектом обеспокоенности и заботы со стороны наших соответствующих ведомств, разных ведомств в каждом конкретном случае, потому что, как вы понимаете, каждый раз это связано с разными причинами, с разными обвинениями в отношении наших граждан, с разным статусом наших граждан, с разным набором гражданств. Там много граждан, у которых есть и гражданство разных стран, в том числе и Белоруссии. Каждый раз это становится предметом заботы, и никто не может оставаться индифферентным к этому, это действительно так», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
- «Белорусские власти нас не слушают, не слышат, не реагируют, и ничего у нас не получается. Наш парень Гена Можейко сидит пятый месяц, с ним не было даже никаких следственных действий, ни допроса. Мы обращались и с предложением внести залог, и с просьбами перевести его хотя бы под домашний арест, чтобы он не сидел (у него есть хронические болезни), но никакой реакции. По моей просьбе более высокопоставленные коллеги обращались к властям Белоруссии, но реакции нет. <…> Я думаю, Россия заинтересована в том, чтобы нечаянно не треснуло создающееся Союзное государство, поэтому как партнер по созданию Союзного государства ведем себя не в стилистике ультиматумов и жестких требований, а в стилистике переговоров», — полагает главред Комсомольской правды Владимир Сунгоркин.
- Сергею Митрохину закрыли выезд из России. Приставы также арестовали счета депутата Мосгордумы из-за штрафов за участие в акциях протеста в январе и марте 2021 года. Речь идет о двух взысканиях — на 300 тысяч и 150 тысяч рублей. В партии «Яблоко» заявили, что Митрохин оплатил оба штрафа до ноября.
- «Действия судебных приставов можно рассматривать либо как своеобразную разновидность политических репрессий, либо как полное отсутствие профессионализма. В любом случае это просто ненормально», — прокомментировал это сам Сергей Митрохин.
Россия и мир
- Россия и Китай решили построить научную станцию на Луне. Замглавы Китайского национального космического управления У Яньхуа заявил, что стороны намерены завершить строительство базовой инфраструктуры для станции к 2035 году. В планах — возвести системы жизнеобеспечения, связи и энергоснабжения. При этом программа будет открыта для ученых со всего мира.
*Администратор домена The Insider включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»